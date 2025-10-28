La IA predice que Cádiz será una de las ciudades donde más baje el precio del alquiler de vivienda hasta final de 2025

Los pisos de alquiler bajarán en Cádiz en el último trimestre de 2025, según la prediccion de una IA. El portal inmobiliario Fotocasa publica un informe generado por Inteligencia Artificial donde se muestran cuáles serán las subidas y bajadas por capitales de provincia. Cádiz será la tercera ciudad de España donde se abaratará más el alquiler, con un descenso de los precios del 6%.

Para comprobar la exactitud de este cálculo de la IA habrá que esperar a final de 2025, hasta que salgan los datos definitivo. El pasado mes de septiembre, en otro portal inmobiliario como es Idealista se marcó una bajada del 2,3% respecto a agosto, quedando el metro cuadrado al precio de 11,6 euros. Similar es la tendencia que marca Fotocasa, de caída de precios después del verano, una temporada donde el alquiler está marcado por la estacionalidad y los precios más inflados por la demanda turística.

La bajada de precios de Cádiz solo es superada por ciudades como Huesca y Soria, donde el descenso des del 15% y del 10%, respectivamente. Una de las grandes diferencias de Cádiz con estas ciudades es el precio del metro cuadrado. En Huesca son apenas 8,5 euros por metro cuadrado y en Soria 8,7 euros. En el lado contrario, las ciudades que la IA detecta que experimentarán una subida de precios son Santander (+6,9%), Pontevedra (+6,3%) y San Sebastián (+4,7%).

Estas estimaciones de la IA las publica Fotocasa con carácter trimestral desde que empezara 2025. Según estiman, los precios se encarecerán más en ciudades de la zona norte del país. "La demanda huye de las zonas más tensionadas como la costa mediterránea o las grandes capitales, en busca de precios más accesibles. Sin embargo, también son relevantes los descensos previstos, porque podrían interpretarse como una corrección natural del mercado tras el sobrecalentamiento sufrido", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

En el caso de la ciudad de Cádiz, no cuenta con una oferta de alquiler de pisos tan amplia como la que existe en otras ciudades y está marcada por la temporalidad. Por un lado, pisos que solo se pueden alquilar por semanas en los meses de verano. Por otro, inmuebles enfocados a estudiantes que solo están disponible de mediados de septiembre a mediados de junio.