Alquilar un piso en Cádiz. "A los estudiantes del norte de Europa les encantan las azoteas y tener luz"

Los dos empresarios gaditanos al frente de una inmobiliaria centrada en estudiantes y profesores de la Universidad.

La presión sobre las viviendas turísticas en la ciudad de Cádiz está permitiendo mejorar la calidad de una parte de los pisos en alquiler que ahora se destinan a estudiantes y profesores.

“El cierre de los pisos turísticos está beneficiando a la oferta del alquiler de piso para estudiantes”, destaca José Luis Romero, uno de los integrantes de la empresa Pisoestudiantes, que se encarga de la búsqueda y gestión de alojamientos para estudiantes y profesores en los cuatro campus de Cádiz.

La propia UCA está ultimando el texto de un convenio con esta empresa gaditana, impulsada por egresados de la propia universidad, “para que ellos prioricen la gestión del alojamiento de nuestros estudiantes permanente y temporales y de nuestros investigadores invitados. Esta empresa nació al amparo de la cátedra de emprendimiento y estamos muy orgullosos de poder trabajar con ellos”, se destaca desde la Universidad.

Junto a la mejora habitacional, se destaca que el precio de la renta mantiene una cierta estabilidad, aunque sí se detecta una importante subida en Jerez, ciudad que también está como aumenta los precios de su parque inmobiliario.

“Cuando se busca un piso en Cádiz, acostumbran a ser los padres los que llegan con una idea más clara de lo que quieren pagar y de lo que se busca. Hay ofertas que no incluyen algunos servicios (como internet) por lo que se está dispuesto a pagar algo más por ello”.

Romero destaca el elevado número de estudiantes internacionales, tanto de Europa como de Latinoamérica. En el caso de los primeros, resalta que los que vienen de países del norte “buscan pisos con mucha luz, y si se pueda con azoteas en la que se pueda estar”. También prefieren compartir pisos con estudiantes que sean también erasmus.

También hay jóvenes de diversos pueblos de la provincia y del resto de Andalucía.