El precio de una habitación compartida en Cádiz capital para el curso 2023/2024

El espacio de la ciudad, la oferta disponible y la demanda, todo esto juega en contra de los que buscan estudiar en Cádiz. Hay dos perfiles de estudiantes, en la mayoría de casos, buscando a la desesperada alquilar una habitación en la capital. Por un lado, de ciudades cercanas, sin alternativas al campus gaditano de la UCA. Por otro, los Séneca y Erasmus que quieren pasar una temporada en una ciudad de temperatura amable, con playa y ambiente.

En los últimos 12 meses, ha subido un 13% el alquiler de un dormitorio en un piso para varios inquilinos. La cantidad de personas que vienen a la ciudad de septiembre a junio y el turismo, siempre presente, presionan más los costes. A pocos días de comenzar el curso escolar 2023-2024, los alumnos entran en Idealista y Fotocasa con cierto estrés. Son conscientes de que no será fácil. Más, sabiendo que las habitaciones compartidas no están destinadas exclusivamente a ellos. El perfil medio de inquilino que convive en un apartamento en Cádiz tiene 58 años de edad. Por lo que el escaso parque de viviendas en alquiler tiene que repartirse entre trabajadores y estudiantes. La falta de residencias universitarias no ayuda a solventar esta encrucijada.

Este contexto hace que el precio medio de una habitación en la capital sea el más alto de la provincia: 340 euros. Tampoco existe la alternativa de arrendar un estudio, cuyo coste aproximado en Cádiz es de 625 euros. En total, son casi 300 euros más que un piso compartido.

Cómo son las ofertas de habitaciones en Cádiz capital

Los precios van desde los 300 euros hasta los 600 euros al mes. En casos extremos hasta 700. Lo que más se repite en Idealista es la cantidad de 350 y 400 euros, es el caso de una oferta disponible en Alcalá Galiano, junto al Mercado de Abastos gaditano. Es para temporada escolar y se incluyen los suministros. Aún así, hay alguna opción en La Viña por 250-295 euros y otra en el Mentidero a 325 euros. No obstante, no entra dentro de la normalidad, la mayoría de habitáculos en esta zona cuestan 400 euros. Como curiosidad, muchos de estos anuncios aclaran si se puede fumar o no en las habitaciones.

Normalmente, los cuartos más caros responden a viviendas alquiladas a empleados u opositores. Así pasa con alguno en Bahía Blanca, disponible por 600 euros. También con los apartamentos de nueva obra, que ni siquiera se muestran con fotos reales. En algunos de estos, el cuarto privado a 475 euros.

En ciudades cercanas con importantes campus como Puerto Real y Jerez, existen alternativas aceptables por 200 y 250 euros. Esos, entre 100 y 150 euros menos, son vitales en una economía estudiantil. Por supuesto, buscando con tiempo, conseguir el chollo en la capital. La otra estrategia para abaratar la estancia es elegir barrios más lejanos o menos populares. Actualmente, en Fotocasa, hay una habitación en La Paz por 250 euros y una por 233 euros detrás del hospital Puerta del Mar.