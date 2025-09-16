Así serán las ayudas al alquiler con opción de compra para jóvenes

El Gobierno ha anunciado esta semana que pondrá en marcha un nuevo paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, que incluirán ayudas al alquiler y la compra. La vivienda es uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía en general y en particular a la gente joven, que ven que cada vez hay mayores dificultades para poder alquilar un piso o poder comprar en algún momento una casa.

Con los precios aumentando y con el auge de los pisos turísticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que el acceso a la vivienda, particularmente de la gente joven, "es una de las prioridades de la agenda del Ejecutivo" e insistió que la crisis de vivienda necesita del aporte de lo público y que la responsabilidad es compartida de todas las administraciones, de los ayuntamientos en la planificación urbana y también de las comunidades autónomas.

Lo que se sabe de cuáles serán las nuevas medidas

De mommente, según lo anunciado por el presidente Pedro Sánchez con motivo de la reunión interparlamentaria del PSOE, serán tres nuevas medidas que se desarrollarán a través del Ministerio de Vivienda, con la ministra Isabel Rodríguez, y que se incluirá en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029,.

Así, explicó que se va a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola. Según avanzó el Ejecutivo, la ayuda se aplicará a inmuebles con protección oficial permanente, con precio tasado, con el objetivo de evitar operaciones especulativas. El propósito es que los jóvenes puedan generar un ahorro suficiente para adquirir finalmente la vivienda en propiedad. Sería para jóvenes de hasta 35 años.

Además, se contemplan subvenciones hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural. Sería en municipios de menos de 10.000 habitantes y sin superar el 20 % del coste de adquisición. Esto también ayudará a luchar contra la despoblación, apuntó Sánchez, que hizo referencia a las reclamaciones de muchos alcaldes de las zonas rurales afectadas por los incendios de este verano.

También se podrán en marcha un seguro de impago de rentas, que se anunció en el mes de enero, que servirá para dar más garantías a propietarios y a inquilinos y que entrará en vigor en este período de sesiones.

La provincia de Cádiz es un territorio tensionado a la hora de encontrar viviendas, tanto de alquiler como en venta. Algunas poblaciones, no sólo la capital, están sufriendo un notable incremento en el precio de mercado.

En cuanto al precio de vivienda protegida (VPO), Cádiz es una de las provincias con los precios más altos, aproximadamente 1.198 euros el metro cuadrado de promedio, según el portal Idealista.

Otro de los problemas a los que se enfrentan quienes buscan una vivienda en Cádiz es la cantidad de visitantes que desean una segunda residencia.