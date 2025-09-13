Cádiz es una de las provincias con los precios más altos en materia de VPO

Una pareja se detiene a observar las ventas de viviendas anunciadas en una inmobiliaria.

La provincia de Cádiz es un territorio tensionado a la hora de encontrar viviendas, tanto de alquiler como en venta. Algunas poblaciones, no sólo la capital, están sufriendo un notable incremento en el precio de mercado. Por ejemplo, la variación de alquiler en Sanlúcar de Barrameda ha subido nada menos que un 34,7 % durante el año 2024, siendo uno de los incrementos más altos de Andalucía.

En Jerez de la Frontera, el precio de una vivienda en alquiler en enero de 2025 se situaba en 10,24 euros el metro cuadrado, según Fotocasa. Una cifra muy considerable también a lo que había venido siendo la tónica general en esta localidad.

En cuanto a la rentabilidad del alquiler en municipios de la provincia, en Jerez y Chiclana de la Frontera, la rentabilidad estimada se sitúa entre el 3,8 % y el 4,3 %, con precios medios de alquiler entre 9,5 y 10,8 euros el metro cuadrado.

En El Puerto de Santa María el alquiler ha superado este año los 11 euros por metro cuadrado tras subidas interanuales fuertes.

En San Fernando se sitúa entre 10 y 10,4 euros el metro cuadrado. También se percibe una tendencia alcista en Algeciras, donde el alquiler está rondando los 8,90 €/m² (enero de 2025).

Chipiona marcó en el tercer trimestre de 2024 uno de sus máximos históricos, situándose en 12,20 euros el metro cuadrado. A pesar de que bajó algo en este año, se mantiene alto comparativamente.

En los municipios de la costa la venta de viviendas también presenta un claro comportamiento alcista. Por ejemplos: en Tarifa está a 2.436 €/m², Conil de la Frontera, 2.273 €/m², Chiclana, 2.044 €/m², o Rota, 1.861 €/m²

Los precios de venta en municipios de playa presentan variaciones anuales de +5-9 % o más, mientras que el valor medio en la provincia en la venta de viviendas se sitúa alrededor de los 2.126 euros el metro cuadrado para todas las viviendas; pisos/apartamentos 2.275 €/m²; casas/chalets ~ 1.971 €/m², según fuentes de Idealista.

El valor medio en alquiler para toda la provincia se sitúa en 10,4 €/m² al mes (todas las viviendas/pisos-apartamentos), con una leve disminución reciente mensualmente, pero subida interanual.

En cuanto al precio de vivienda protegida (VPO), Cádiz es una de las provincias con los precios más altos, aproximadamente 1.198 euros el metro cuadrado de promedio, según el portal Idealista.

Otro de los problemas a los que se enfrentan quienes buscan una vivienda en Cádiz es la cantidad de visitantes que desean una segunda residencia. La ley de la oferta y la demanda en toda su crudeza.