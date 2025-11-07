La iluminación de la Navidad de Cádiz ya tiene fecha

Recién pasada la fiesta de Tosantos y con un Halloween en alza también superado, el calendario festivo de Cádiz ya mira -con permiso del Black Friday, que también sigue ganando enteros en los últimos años- a la Navidad, una celebración que cada año se adelanta más en el calendario y que, de hecho, empieza a cobrar forma a modo de luces colgadas en las calles que desde hace semanas está colocando la empresa encargada en la última adjudicación (Ximénez).

Ya se sabe la fecha en que todas esas luces que están instalándose en calles y plazas del centro de la ciudad y de extramuros se encenderán cada tarde-noche. El alcalde ha anunciado que el viernes 28 de noviembre se celebrará el acto de encendido del alumbrado extraordinario. Será a las 19.00 horas, avanzando también Bruno García que la bailaora gaditana María Moreno será la protagonista de este acto con el que cada año da la ciudad la bienvenida a la campaña navideña.

Precisamente de cara a este día, ha llamado la atención el montaje que se está realizando en el centro de la plaza de San Juan de Dios, donde se están levantando unos arcos de altura considerable que no figuraban en el exorno navideño del pasado año y que completará el ambiente en esta plaza.

De cara a la Navidad, también destaca el mercadillo que precisamente iniciará su actividad ese mismo 28 de noviembre y que permanecerá abierto hasta el 6 de enero en la plaza de la Catedral, que tendrá un máximo de 20 casetas que abrirán de 11:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:30 horas, excepto días especiales como el 24 y el 31 de diciembre (cuando funcionará de 11:00 a 19:00 horas); el 25 de diciembre y el 1 de enero (de 17:30 a 22:00 horas); y el día 5 de enero (donde las casetas estarán abiertas de 11:00 a 00:00 horas).

Junto a ello, habrá diversas actividades, conciertos, espectáculos y demás iniciativas que completarán la programación navideña de este 2025. Entre ellos no estará, al menos hasta ahora, la pista de hielo que en los últimos años se instalaba en la plaza de San Antonio y que de momento el Ayuntamiento no ha sacado a licitación este año.