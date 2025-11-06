Qué son los grandes arcos dorados instalados en la plaza del Ayuntamiento de Cádiz

La plaza del Ayuntamiento de Cádiz amaneció este jueves 6 de noviembre con un gran arco dorado que sobresale por encima de las palmeras. La instalación de esta estructura en San Juan de Dios, una plaza acostumbrada a las transformaciones, se debe a la inminente llegada de la Navidad. A juzgar por los trabajos que se están realizando, en los próximos días no será un único gran arco dorado sino varios los que puedan verse. Todos ellos ocupando la parte central de la plaza de San Juan de Dios.

Estos arcos dorados formarán parte de la decoración navideña de este año y faltará por ver si estos contarán con iluminación. De la Navidad 2025 poco se sabe todavía en Cádiz. El Ayuntamiento aún no ha confirmado la fecha oficial del alumbrado ni cuál será la programación para estas fiestas. Lo que sí es comprobable ya a simple vista en la ciudad es la apuesta continuista con las luces de Navidad. Desde octubre, ya hay calles decoradas, solo a la espera del encendido a finales de noviembre o a principios de diciembre. Estos arcos que se están instalando en San Juan de Dios son una de las novedades frente a otros elementos decorativos que repiten con respecto al año pasado.

De los pocos detalles que se conocen es que el Ayuntamiento de Cádiz publicó las bases para dar las licencias a los puestos artesanales de la Catedral con fechas del 28 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026. Por lo que se entiende que la programación oficial navideña arranque como mínimo a partir de ese viernes 28 de noviembre, el del Black Friday. La confirmación por parte del gobierno local tendrá lugar en los próximos días y despejará esta incógnita. En la mayoría de municipios de la Bahía de Cádiz, ya se sabe cuándo se encenderán las luces de Navidad.

Cuándo se encienden las luces de Navidad en los municipios de Cádiz

La mayoría de municipios apuesta una vez más estrenar sus luces en la tarde del Black Friday, que ha marcado en los últimos años el inicio del calendario navideño frente al puente de la Inmaculada. Otros como Jerez, que dependen del amplio calendario de zambombas, lo adelantan unos días más.

El encendido de Navidad en los municipios de la Bahía de Cádiz: