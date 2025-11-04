El Rincón Gastronómico del Mercado del Rosario de Cádiz se inaugurará el próximo martes

Un nuevo espacio, anunciado desde hace meses, tomará forma el próximo martes. El Rincón Gastronómico del Mercado del Rosario será inaugurado oficialmente el día 11 de noviembre a las 18:00 horas, dotando a esta zona de una nueva infraestructura similar a la del Mercado Central de Abastos.

Tras barajarse diversas fechas, desde el martes los seis puestos de este rincón (uno de ellos es doble) podrán ofrecer sus productos a gaditanos y visitantes. Se trata de seis propuestas culinarias diferentes, uno de los requisitos para instalarse en este espacio, para que la oferta sea variada. Así, los clientes podrán acercarse a un freidor, una pizzería, una arrocería, un asador de carnes, una abacería y un establecimiento que venderá sushi.

Para tomar algo, se dispondrán mesas altas en el interior, en torno a una decena, y dos terrazas exteriores con mesas altas y bajas, con la novedad de contar con una de estas terrazas enfrente del Mercado, en unas de las puertas de los Jardines de Varela.

El rincón ocupará una ‘L’ del mercado, entrando por la puerta principal a la derecha. La marca cervecera granadina Alhambra está implicada cien por cien en el proyecto, ya que se va a encargar de aportar todos los toldos, las sillas, las mesas e incluso los vasos de los puestos.

Esta zona gastronómica es una vieja demanda de la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales (Asodemer) al Ayuntamiento de Cádiz para revitalizar el Mercado del Rosario tras el cierre de varios puestos por la jubilación de sus propietarios. Además la entidad busca repetir el éxito del Rincón Gastronómico del Mercado Central, que abrió en el año 2012.