El Mercado Virgen del Rosario de Cádiz contará con una plataforma de venta online

El Mercado Virgen del Rosario de Cádiz dará un salto sustancial hacia la digitalización a finales de noviembre con el lanzamiento de su propio marketplace y la instalación de diez taquillas refrigeradas con disponibilidad 24 horas.

Esta iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Cádiz en el marco del Programa Comercio Minorista, con el respaldo económico de Fondos FEDER y la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Economía Comercio y Empresa, y el apoyo del Ayuntamiento y Asodemer, tiene como objetivo modernizar el mercado a través de herramientas digitales que mejoren la experiencia del consumidor y posicione al Virgen del Rosario como referente de innovación y tradición en la ciudad de Cádiz.

Los tres pilares de la iniciativa

El proyecto se sustenta en tres líneas de acción que responden a los nuevos hábitos de consumo. En primer lugar, la creación de una tienda online donde los comerciantes podrán ofrecer y vender sus productos directamente al consumidor sin depender del horario físico de apertura del puesto.

En segundo lugar, se instalarán taquillas refrigeradas como opción de entrega, un sistema diseñado para facilitar la recogida de productos frescos de compras online las 24 horas del día, los siete días de la semana, ofreciendo una solución segura y eficiente.

Por último, se desarrollará una campaña de promoción geolocalizada a través de Google Ads para dar a conocer el nuevo canal de venta entre los consumidores locales.

Los comerciantes, por su parte, contarán con una aplicación específica para gestionar pedidos, productos, liquidaciones y estadísticas de ventas en tiempo real.

Nuevas demandas del consumidor

Ángel Juan, presidente de la Cámara de Cádiz, señala que “con esta iniciativa apostamos por adaptar el comercio local a las nuevas demandas digitales y ofrecer a los clientes del mercado una experiencia de compra que combina lo mejor de la tradición y la innovación”

Por su parte, el presidente de Asodemer, José Luis Paramio, destaca que “esta iniciativa representa un plus para el Mercado Virgen del Rosario, teniendo en cuenta que la instalación de este servicio facilitará a los clientes las compras, especialmente las personas que trabajan por las mañanas y no pueden acudir personalmente, que podrán utilizar la aplicación y recoger las compras cuando deseen en las taquillas frigoríficas”.

La teniente de alcalde de Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha destacado "unas mejoras que van a ser muy importantes para reforzar la actividad de este mercado municipal, y que se suman a otras acciones que va a ejecutar el Ayuntamiento muy pronto, como la apertura del Rincón Gastronómico que vamos a llevar a cabo próximamente y que nos va a permitir impulsar aún más el comercio local en la zona de extramuros".

Beneficios y alcance de la acción

Del proyecto se beneficiarán todos los puestos del mercado que lo deseen, estimándose en torno a 28 comercios participantes en esta iniciativa. Cada comerciante adherido dispondrá de un catálogo digital propio en la mencionada plataforma de venta online y recibirá formación, manuales y videotutoriales sobre el uso de la nueva herramienta.

La acción tiene una inversión estimada de más de 50.000 euros cofinanciados al 85% por FEDER y el 15% por la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Economía Comercio y Empresa, y se estima que dicho proyecto esté finalizado el 30 de noviembre de 2025.

Sobre el Programa Comercio Minorista

Esta actuación se enmarca dentro del Programa Comercio Minorista, una iniciativa que tiene como objetivo el refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas. El programa impulsa la innovación, la adaptación a las nuevas fórmulas comerciales y hábitos de consumo, así como el comercio electrónico y las nuevas tecnologías en el sector como elemento clave para la ampliación de mercados.