El rincón gastronómico del mercado Virgen del Rosario en Cádiz va cogiendo color

El hermano pequeño del Mercado Central, el del Virgen del Rosario en Varela, no quiere ser menos que el mayor y ha querido tener también un rincón gastronómico que se materializará pronto, en el próximo mes de septiembre. El Ayuntamiento de Cádiz cuplirá así con la demanda de Asodemer (Asociación de Detallistas de Mercados) para revitalizar este equipamiento, dados los cierres por jubilación que se han producido en los últimos tiempos.

El rincón ocupará una ‘L’ del mercado, entrando por la puerta principal a la derecha. Ya son visibles los anuncios de cada negocio en las diferentes barajas de los puestos. Abrirán un freidor, una pizzería, una arrocería (junto a la trasera de la cafetería Lozano’s), un asador de carnes, una abacería y un establecimiento que venderá sushi.

Uno de los dos socios al frente de este negocio de sushi, Dani Gómez, que se ha metido en el proyecto junto a Ramón Barberi, explica que han sido los últimos en llegar al proyecto, recordando la condición “de no repetir negocios” y la ‘alianza’ en cuanto a los distribuidores de bebidas y los precios de los seis negocios, que serán iguales para todos. La marca cervecera granadina Alhambra está implicada en el proyecto, ya que se va a encargar de los toldos, las sillas, las mesas e incluso de los vasos de todos los puestos.

Dani Gómez en el puesto de venta de sushi que abrirá junto a un socio. / Julio González

Gómez indica que se proyectan mesas altas en el interior, a la izquierda de la entrada principal, una terraza en el exterior, junto a la puerta del mercado donde ahora están los contenedores de basura, y otra enfrente, junto a la valla del Parque Erytheia. “No se descarta abrir incluso los lunes, ya que podemos hacerlo todos los días de la semana”, dice el hostelero, que ya regenta la bocatería Mitin de la calle Sacramento cerca del Teatro Falla.

Además de la apuesta de Gómez y Barberi por el sushi, se sabe que Juan Rafael Verdier junto a su socio van a montar El secreto de las brasas. Y que María José Otero es otra de las emprendoras, que estará al frente del freidor y la pizzería.

La jubilación de varios detallistas había dejado muchos puestos cerrados

Dos detallistas de este mercado daban ayer su opinión sobre este notable cambio que se vivirá. Ambos son veteranos carniceros. José Vargas tiene un puesto en la zona de restauración. “Me parece muy bien esta idea. Estaban cerrando muchos negocios y hace falta darle vida al mercado”, destaca, recordando además que “ya todos los mercados de España tienen zonas de gastronomía”. Hay muchas barajas echadas “por jubilación y porque no ha habido nadie que haya querido dar continuidad a esos puestos”.

Manuel Aragón cuenta con dos carnicerías también en la que será el ala de la restauración del Virgen del Rosario. “Pienso que esto va a traer a más público, mejor las barajas levantadas que cerradas”, apunta.

El presidente del mercado es Antonio Jesús García, que regenta en el exterior el punto de venta Loterías El Gadita Prensa y Revistas, en la calle Pueblo Gitano. Coincide con los detallistas en que el rincón gastronómico será “un atractivo para que venga más gente al mercado, y que los ciudadanos sigan pensando que este sitio tiene vida”. Cree que la iniciativa “va a funcionar si se maneja bien el tema de las terrazas”.

Será el segundo rincón gastronómico de la ciudad después de que en 2012 se inaugurara el del Mercado Central, la Plaza de Abastos, que se ha asentado completamente como oferta para comer y beber, siendo complicado encontrar mesas en según qué fechas señaladas, y con mucho tirón para los miles de visitantes que recibe la ciudad cada año.

En la antigua estación de trenes se había proyectado desde hace años un mercado gastronómico, que por temas burocráticos no ha salido adelante. Finalmente, su promotor, Rafael Casillas, ha variado la idea inicial y plantea finalmente un centro de eventos y una zona de restauración, sin el concepto original de su iniciativa como rincón exclusivamente dedicado a la gastronomía.