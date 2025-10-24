Chiclana ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad

El Ayuntamiento de Chiclana ha puesto ya fecha al encendido del alumbrado extraordinario de Navidad. Será el 28 de noviembre cuando las calles y plazas se iluminen oficialmente para dar la bienvenida a unas fiestas que cada año atraen a miles de personas y llenan de ambiente las principales zonas comerciales y de ocio.

Este será, según ha adelantado el delegado de Fiestas, Fede Díaz, “distinto al de otros años, cargado de novedades y acorde a una ciudad como Chiclana, que aparece ya en el listado de poblaciones prioritarias para visitar en Navidad”.

Este acto protocolario servirá para dar inicio a una programación navideña que actualmente se encuentra perfilando el área que dirige Díaz, en colaboración con otros departamentos del Consistorio, aunque ya se van conociendo algunos detalles.

Así, en torno al próximo día 30 de octubre, se prevé que se den a conocer públicamente los nombres de quienes esta Navidad encarnen a los Reyes Magos de Oriente y su proclamación oficial tendrá lugar el 6 de noviembre en el Teatro Moderno.

Sobre las características del programa navideño, el delegado de Fiestas ha asegurado que “irá en la línea ascendente, en la que se viene trabajando en los últimos años”. Para recordar, más tarde que “Chiclana ha dado un gran paso en cuanto a actividades, eventos y ocio que ofrece durante los casi 40 días que dura ya la Navidad y se hace siempre, por supuesto, de la mano de la Asociación de Reyes Magos, con la que hay una magnífica relación y que es parte fundamental de esta campaña”.

Asimismo, ha querido subrayar que “todas las actividades, todos los espacios ocupados están pensados en la dinamización de la economía y en el disfrute de chiclaneros, chiclaneras y de los muchos visitantes que vienen no solo de otros lugares de la provincia de Cádiz, sino también de otros puntos de Andalucía e incluso de fuera”.

Bando de zambombas

Por otro lado, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha firmado el bando de zambombas navideñas, que se celebrarán del 28 de noviembre y el 25 de diciembre. Este documento recoge que los organizadores tendrán que solicitar la correspondiente autorización de actividad extraordinaria a través de la ventanilla virtual, al menos, 20 días hábiles antes de la celebración del evento en establecimientos y 15 días hábiles para las celebraciones en la vía pública, en caso de celebrarse en calles y plazas de la localidad.

No obstante, los establecimientos que cuenten con licencia municipal para sala de fiestas, salón de celebraciones, teatro y auditorios, las zambombas de carácter estrictamente privado o familiar y las zambombas del tipo ‘tradicional’ en establecimientos públicos que cuenten con licencia municipal para discoteca, pub o bar con música no tienen la obligación de solicitar dicha autorización extraordinaria.

Hay que destacar que el horario será de 13.00 a 00.00 horas. Asimismo, no se permitirá la instalación y utilización de equipos de reproducción o amplificación sonora.

Dado el carácter extraordinario de este tipo de celebraciones no se autorizarán zambombas para un mismo establecimiento que respondan a una programación cíclica o se pretende celebrar y desarrollar con periodicidad. Por lo tanto, solo se podrá otorgar un máximo de dos autorizaciones por local, cuyas solicitudes deberán realizarse individualmente respetando en cualquier caso la antelación mínima señalada.