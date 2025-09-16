Chiclana: El Pleno aprueba la adjudicación del servicio de iluminación extraordinaria para las fiestas

El Pleno de la Corporación Municipal aprobó, en sesión extraordinaria celebrada esta mañana, la contratación del servicio de iluminación ornamental con motivo de la Navidad, la Feria de San Antonio, Santa Ana y la Patrona. Esta propuesta salió adelante con el voto a favor de PSOE, IU y de los dos concejales no adscritos y la abstención de PP y Vox.

En este sentido, tras la celebración de las correspondientes mesas de contratación, se dio el visto bueno a la adjudicación de dicho servicio a la empresa Iluminaciones Ximénez SA por un importe de 993.601,87 euros anuales; mientras que el plazo del contrato es de cuatro años, prorrogable por un año más.

“Hemos traído esta propuesta para su debate a un Pleno Extraordinario, con el objetivo de que podamos disfrutar de este importante servicio en las próximas fiestas navideñas. Así, trabajamos con previsión para tener una buena Navidad, tal y como ha ocurrido en estos últimos años y que ha sido ratificada por comerciantes y hosteleros”, comentó la delegada de Contratación, Isabel Butrón.

Hay que resaltar que, además de las medidas previstas en el pliego de condiciones, desde la empresa adjudicataria se ha ofertado distintas mejoras, entre las que se incluyen más adornos de los previstos, así como innovaciones en el espectáculo lumínico-musical.