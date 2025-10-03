La cabalgata de Reyes Magos de Cádiz estará dedicada a la ciudad con personajes infantiles

La carroza del Cartero Real en la cabalgata de Reyes Magos de Cádiz de 2025.

La Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado el pliego para la celebración de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos de 2026, que este año tendrá como hilo conductor la propia ciudad de Cádiz, con personajes infantiles que combinarán la magia navideña con la identidad gaditana.

El desfile estará compuesto por nueve carrozas, cinco de ellas dedicadas a los protagonistas más esperados por niños y niñas, como son los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar, además de la Estrella de Oriente y el Cartero Real.

A ellas se sumarán cuatro carrozas temáticas inspiradas en lugares emblemáticos de Cádiz, que estarán ambientadas con personajes infantiles y escenificaciones: la Alameda Apodaca, las Puertas de Tierra, La Caleta y la Catedral de Cádiz.

El pliego recoge la elaboración, montaje y desmontaje de los exornos de todas las carrozas, así como el apoyo logístico durante el recorrido, garantizando la seguridad y la espectacularidad del evento. El contrato cuenta con un presupuesto base de 152.460 euros (126.000 € sin impuestos) y un plazo de ejecución que abarca desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 10 de enero de 2026.

Cada carroza contará con su propia ambientación musical y ornamental, además de elementos especiales como efectos de iluminación, cañones de confeti o caracterizaciones de gran calidad. Las carrozas dedicadas a Cádiz se concebirán como escenas vivientes, con personajes infantiles que darán vida a la historia y el encanto de cada rincón de la ciudad.

La teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha asegurado que “con esta propuesta, el Ayuntamiento de Cádiz busca que la Cabalgata de Reyes 2026 sea una celebración inolvidable, en la que tradición, fantasía y cultura gaditana se unan para hacer brillar aún más la noche más mágica del año”.