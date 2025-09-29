Abierto el plazo para ser Rey Mago de Cádiz 2026

La Asociación de Reyes Magos de Cádiz ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para encarnar la próxima Navidad a Melchor, Gaspar, Baltasar, el Cartero Real y la Estrella de Oriente. El registro estará abierto hasta las 00.00 horas del 10 de octubre.

Para ello, en la página web de la asociación (www.reyesmagosdecadiz.org ) está disponible el impreso a presentar. Los candidatos deberán adjuntar una fotografía. Esta solicitud deberá enviarse por correo electrónico a la asociación (info@reyesmagosdecadiz.org ) o entregarse en mano, en la sede, sita en calle Manuel Rancés, 14 de la capital gaditana.

La jornada de votaciones está prevista para el 21 de octubre. Dos días después, el 23, se presentará el resultado de las votaciones al alcalde de la ciudad, Bruno García, que dará el visto bueno a lo elegido por los socios de la entidad. La misma tarde del 23 se llevará a cabo una asamblea extraordinaria en la que se leerá al carta del primer edil con el nombramiento del cortejo que saldrá en la cabalgata de Reyes el 5 de enero de 2026.

La entidad que preside Manuel Navarro iniciará entonces un intenso programa de actividades con las que se recaudará el dinero necesario para cumplimentar la campaña 'Ningún niño sin juguetes, ningún niño sin ilusión'. La primera de ellas será el 31 de octubre en el Baluarte de los Mártires con la celebración de la VI Cata de Vino Solidaria de la Fundación Mediolanum, junto a la hermandad de Jesús Caído, con los vinos de la Bodega Barbadillo y el maridaje del Catering El Faro. Para más información puede consultarse este enlace https://www.migranodearena.org/reto/ningun-nino-y-nina-sin-juguete-asociacion-de-los-rrmm-de-cadiz-evento-solidario-aproxima-.

Asimismo, el 6 de noviembre el alcalde recibirá al Cortejo Real en el despacho de Alcaldía y justo después se celebrará el tradicional almuerzo de confraternización. El 22 de noviembre en el Baluarte de los Mártires se desarrollará la gala de proclamación de las cinco personas elegidas para el Cortejo Real.

Diciembre llegará con la ceremonia del traspaso de coronas en el salón de plenos el Ayuntamiento, el día 12, y el mercadillo de Navidad, en Los Mártires, el día 14. El Palacio de Congresos acogerá el 17 de ese mes la Gala de la Ilusión con todos los niños y niñas de cinco años procedentes de todos los colegios de la ciudad. Diciembre acabará con la Gala de Navidad en el Gran Teatro Falla.