La bailora María Moreno dará luz a la Navidad de Cádiz 2025

'Una Navidad para Cádiz'. Cien por cien para gaditanos y gaditanas, paisanos y paisanas de la artista que dará brillo a la tarde-noche del encendido del alumbrado extraordinario, el próximo viernes 28 de noviembre en la plaza de San Juan de Dios, para iluminar 65 calles y 22 plazas. La bailora María Moreno será la encargada del espectáculo que dará paso a una programación con más de 100 actividades, en más de 40 localizaciones de 18 barrios de la ciudad.

El programa ha sido presentado esta mañana de viernes en la Casa de Iberoamérica. "Para nuestra gente y de la mano de los comerciantes. Para que nadie se quede fuera y la Navidad llegue a todos los sitios", declaró Beatriz Gandullo, concejala de Fiestas y Carnaval.

Gandullo explicó que en la plaza de San Juan de Dios se podrá disfrutar de espectáculos lumínicos y sonoros cada día, tras el encendido oficial, a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas. No faltarán las zambombas en los barrios y los musicales familiares. Y como novedad, en el Baluarte de la Candelaria se instalarán los pasajes de los Reyes Magos y Papá Noel.

Será una Navidad "muy cultural" con actividades en bibliotecas, iglesias y museos, amén de los espectáculos en el Teatro Falla y los tradicionales Autos de Navidad de La Tía Norica. De la misma manera habrá parques infantiles en San Antonio y plaza de España. Los más pequeños podrán disfrutar además de las actividades y conciertos en la Glorieta Ana Orantes de extramuros.

El Mercado de Artesanía volverá a ubicarse en la plaza de la Catedral, con 17 puestos, mientras que el Ayuntamiento montará su Belén en la calle Ancha y volverá a instalar un nacimiento en el Mercado Centra, esta vez con cinco metros más de tamaño y seis figuras nuevas.

La edil adelantó que habrá novedades en la cabalgata de Reyes Magos, que al estar dedicada a los personajes infantiles posibilitará que algunos superhéroes visiten lugares como la Alameda, La Caleta o las Puertas de Tierra.

Un espectáculo con 17 artistas

La bailaora gaditana manifestó que el honor de inaugurar el encendido "es la guinda al pastel en un año profesionalmente para enmarcarlo". Avanzó que el espectáculo que está preparando, al que le ha dado "muchísimas vueltas", no solo tendrá flamenco, puesto que pretende que sea "para todos los públicos", sino también "una parte sonora y artística que dirigiré yo". Se acompañará de 17 artistas, 13 de ellos de Cádiz y cuatro músicos foráneos, que actuarán "en riguroso directo". Solo pudo adelantar que "habrá música clásica contemporánea".

Moreno expresó su deseo de que el público "nos acompañe con la misma ilusión que le estamos poniendo nosotros", en referencia al "gran equipo de producción que tenemos detrás".

El comercio del centro y de extramuros

José Amaya, recién elegido presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA), señaló que en la campaña navideña "empleamos mucho tiempo así como el Ayuntamiento, y nosotros aportaremos nuestro granito de arena para que la Navidad sea redonda". Dijo confiar en que las calles de la ciudad "estén a tope" y que "se venda y se disfrute mucho"

Alicia Reyes, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Extramuros (ACEX), destacó que el mercadillo de los comercios asociados se instalará en la Glorieta Ana Orantes los días 20, 21 y 28 de diciembre, celebrándose el 27 las 'preuvas' con un anfitrión "especial". Como novedad contó que esta Navidad en la campaña de fidelización "todos los rasca-gana estarán premiados".

El alcalde defiende el alumbrado extraordinario como inversión

El alcalde, Bruno García, incidió en dos aspectos de cara a la próxima Navidad. En la "parte tangible", la necesidad "de generar ilusión para los vecinos a través de las actividades para que la ciudad disfrute", recordando que la apuesta por el alumbrado "es una inversión para generar esta ilusión y es algo positivo para la ciudad".

En lo "tangible", el consumo y la generación de actividad económica. "Pero no por materialismo, sino porque detrás de cada actividad se mantiene o se crea empleo de muchos gaditanos y gaditanas". Y es que, volviendo a la iluminación, "lo mejor para el comercio es generar el ambiente adecuado. Las luces repercuten en la ciudad y nos reafirmamos este año". Porque "no se puede renunciar a la Navidad como antes se ha renunciado un poco".