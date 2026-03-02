La recuperación de una figura histórica

Con esta reciente declaración ministerial se restituye el honor, después de tantos años de interesada amnesia, de Manuel Muñoz Martínez, el militar y político chiclanero más importante durante el proceso histórico de la Segunda República Española. Una figura histórica para Chiclana que ha permanecido hasta hace bien poco en el olvido. La Ley de Memoria Democrática repara así el daño moral y personal causado por un tribunal que en juicio sumarísimo, ahora considerado ilegal e ilegítimo, le sentenció y privó del bien supremo de la vida. Han pasado cerca de noventa años, desde el inicio de la fratricida contienda bélica y aún quedan otros por resolver. Se han desempolvados e investigado numerosos documentos para que su familia pueda, finalmente, sentirse desagraviada y ver cómo se ha reparado el daño moral, social y público que ha sufrido durante décadas. De alguna manera se cierra una herida que quedó abierta en una familia que sufrió el desamparo, el estigma y la represión, pero que no renunció al olvido. Nuestro deber como cronista es dar luz, visibilidad, a cuantos personajes de nuestra ciudad –por derecho propio– forman parte de nuestra historia. Es, por tanto, una satisfacción esta recuperación de la memoria para un hombre que, en vida, no alcanzó las tres premisas que pregonara Manuel Azaña –con anticipación– que debían ser consideradas fundamentales cuando finalizase la guerra: paz, piedad y perdón.