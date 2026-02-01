Enero de 2026 bate el récord histórico de lluvia en Grazalema con 1.263 litros

Es difícil que la lluvia te cause pasmo cuando eres el punto donde más llueve del país. Grazalema es ese lugar: recoge el récord, y el pasmo. Enero de 2026 entrará dentro de la lista de los históricos. Con un registro de precipitaciones anuales que se coloca entre los 1.900 y los 2.200 mm -cifras que la convierten en el lugar más lluvioso de la geografía española-, la media del mes de enero en la localidad suele rondar los 90-100 litros/m2.

Sin embargo, al cierre del primer mes del año, Grazalema acumula un total de 1.263,7 mm, sobrepasando con creces al que se considera su récord histórico en el mismo mes, enero de 1970, cuando se recogieron 883,6 mm. Enero de 2026 protagoniza el inicio de año más lluvioso en la localidad. Lo realmente asombroso de esta medición, tan tremenda como pueda ser, es que mil de esos litros han caído en diez días, con el 28 y 29 de enero como récords absolutos. Así, en tan solo esas dos jornadas (miércoles y jueves), se recogieron 180 y 248 mm, respectivamente. En total, Grazalema ha multiplicado por doce su media mensual.

Las cifras hacen que Grazalema haya chupado, en cuatro semanas, la media anual de lluvia de localidades de la cornisa cantábrica, como La Coruña (1.100-1.300 mm), Bilbao (1.100-1.200 mm) u Oviedo (900-1.100 mm).

Ante estos totales, no extraña que se hayan dado desastres, como los derrumbes en la ruta hacia el puerto de Las Palomas, en la vía entre Grazalema y Benamahoma o, sobre todo, el cierre por la misma causa de la carretera que va desde este municipio hasta El Bosque -que ha provocado que Benamahoma dependa ahora de un carril de emergencia abierto sólo en tramos horarios-.

Aparición de agua en la Sima de la Olla, en Grazalema. / J.M.

Además de carreteras cortadas -otra localidad en la que ha habido que habilitar accesos opcionales es Alcalá del Valle-, la Sierra de Cádiz ha vivido estampas como hacía tiempo que no vivía. Caños como los de Grazalema se han abierto. Los Ojos del Gato, que aparecen cuando se esperan aún más lluvias, han reventado. Los llanos de las zonas altas de la Sierra aparecen llenos de agua. La Sima de la Olla ha dejado de absorber agua para empezar a expulsarla, formando un auténtico río a base de grandes chorros a presión que han brotado donde antes no había nada.

Incluso el embalse de Zahara-El Gastor, por su naturaleza en la cadena del sistema, el que menor porcentaje suele arrojar en la red del Guadalete-Barbate, se encuentra hoy día al 41% de su capacidad, con 91,27 hm3 acumulados.

MITAD DE FEBRERO CON LLUVIAS

Tras el paréntesis del fin de semana, los modelos meteorológicos de AEMET anuncian una primera semana de febrero con la lluvia como protagonista. Así, se espera que durante la noche de hoy, domingo, un sistema frontal muy activo comience a entrar por el oeste de la Península. Al igual que ha sucedido con los pasados frentes, las precipitaciones resultarán especialmente reseñables en la mitad occidental del país. En el caso concreto de la provincia gaditana, las predicciones indican zonas que podrían superar los 200 mm acumulados.

Llanos inundados de agua en lo alto de la Sierra de Cádiz. / J.M.

Las medias de lluvia acumulada parece que también se superarán durante la segunda semana del mes, aunque no de forma tan extrema.

El escenario resulta complicado dado el actual nivel de saturación del suelo, que ha llegado a su máximo, lo que podría llevar a nuevos episodios de inundaciones y subidas del caudal de los ríos.