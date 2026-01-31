El excepcional fenómeno de la naturaleza que se produce en el pueblo de Cádiz donde más llueve de toda España

Las lluvias intensas registradas en la provincia de Cádiz estos últimos días han reactivado un fenómeno tan espectacular como poco frecuente en la Sierra gaditana. La Sima de la Olla, a pocos kilómetros de Grazalema, ha dejado de absorber agua para empezar a expulsarla formando un auténtico río a base de grandes chorros a presión que desde el interior de la tierra han brotado donde antes no había nada. Una surgencia kárstica natural de presión de agua subterránea que es una rareza en la naturaleza y un espectáculo digno de contemplar.

Esta es sin duda una de las consecuencias más extraordinarias de la ingente cantidad de lluvia que en los últimos días se ha registrado en Grazalema. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología, sólo el 29 de enero se acumularon en el municipio serrano 248,7 litros, pero lo cierto es que no había dejado de llover cantidades importantes de agua desde el domingo 25 de enero. En concreto, Aemet marca en sus datos de observación diarios 132.4 litros el domingo 25; 138.6 litros el lunes 26; 123.9 litros el martes 27; 178.6 el miércoles 28; los 248.7 litros del jueves 29; y 31.9 litros más el viernes 30. En total, casi 855 litros recogidos en una semana.

El fenómeno 'trop plein'

El 'reventón' de la Sima de la Olla es consecuencia de un fenómeno conocido como 'trop plein' y que se produce cuando el nivel freático de la Sierra de Grazalema sube de tal manera que los acuíferos del macizo del Endrinal se saturan. De esta manera, el agua busca salida y resulta expulsada o bien por las fracturas rocosas, que acaban formando chorros o incluso cascadas como el del 'Chocho de la Vieja', o bien desde el mismo suelo en forma de grandes burbujas como en esta surgencia.

A menos que siga lloviendo en pocas horas dejará de manar y se perderá este auténtico río que 'nace' como por arte de magia en un llano habitualmente seco cerca de la finca de Cerrocacín y se dirige por los llanos de la Rana hasta Campobuche.