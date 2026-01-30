Diputación trabaja en la carretera de Lora para que Alcalá del Valle no quede aislada

Aspecto de la carretera de Lora a su llegada a Alcalá.

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, y el responsable del Área de Cooperación de la institución provincial, Javier Bello, han participado en el Puesto de Mando Avanzado establecido en Jerez para gestionar los operativos y asistencias desplegados frente al temporal en coordinación con la Junta de Andalucía, la Administración General del Estado, el Ayuntamiento de Jerez. La institución provincial, en concreto, se ha implicado en la concreción de alternativas viarias que eviten el aislamiento de poblaciones.

En este sentido, se ha garantizado la comunicación con el municipio de Alcalá del Valle que estaba seriamente amenazada tras el deslizamiento registrado este viernes en el punto kilométrico 1 de la CA-9107, conocida como carretera de Lora. Da la casualidad de que el derrumbe ha coincidido con el corte de la carretera autonómica A-7276, en el punto kilométrico 15, muy próximo al casco urbano. En estas circunstancias los esfuerzos de Diputación se han centrado en mantener operativos los otros dos enlaces a esta localidad de la Sierra: a través de la CA-9119 y de la CA-9115, conocida esta última como carretera de Cañete.

Los desperfectos en la CA-9107, indican desde Diputación, son especialmente severos y su reparación no podrá solventarse a corto plazo, requiriendo un proyecto específico para restablecer su funcionalidad.

18 CARRETERAS DE LA RED PROVINCIAL CERRADAS

Además, como parte del operativo puesto en marcha tras el temporal, las Brigadas de Diputación han conseguido la reapertura de la CA-9120 que comunica Torre Alháquime y Setenil, dejando expedita la vía en el punto kilométrico 7 (a la altura de la Venta Los Melli) tras retirar el lodazal causado por la crecida del río Guadalporcún y el arroyo del Moral. En todo este proceso se ha mantenido constante comunicación con el Ayuntamiento de Alcalá del Valle.

La mayoría de incidencias en la red provincial se refieren a balsas de agua, o sedimentos arrastrados a las calzadas. Las cuatro Brigadas de mantenimiento de la Diputación se afanan en despejar estas vías, mediante tareas de limpieza y despeje en plataformas, cunetas y sistemas de drenaje.

A la una de la tarde de hoy, 30 de enero, se contabilizan cortes al tráfico en 18 carreteras de la red provincial; la mayoría de las incidencias se localizan en Jerez y la Sierra de Cádiz.

El balance de carreteras dependientes de Diputación que aún sufren cortes es el siguiente:

Campiña de Jerez y Costa Noroeste:

CA-5101, Arcos-Granadilla, del pk 2 al 12.

CA-4107, Torrecera-Paterna, del pk 0 al 7.

CA-3400, de Santa Teresa, en Rota.

CA-3102, de Macharnudo, en Jerez, entre los puntos 1,8 y 2,2.

CA-3101, de El Barroso, en Jerez, entre los puntos 1 y 5.

CA-3104, Guadalcacín-Las Mesas, entre los puntos 7 y 7,75.

CA-3113, Puerto Real-La Ina, entre los puntos 2,6 y 12 y entre el 13 y el 17,90.

CA-3110 La Ina I. del pk 0, la rotonda enlace A-381 al pk 8,5.

Sierra de Cádiz

CA-6105 de Alberite, entre Villamartín y Arcos.

CA-9118 de acceso a Setenil.

CA-9104, Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas, por deslizamiento de tierras.

CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime, por rotura de muro de sostenimiento de la calzada.

CA-9101, Olvera-Coripe, entre los puntos 0 y 8.

CA-6101, Nacimiento, en Bornos, entre los puntos 0 y 0,3.

CA-9107, Lora, de acceso a Alcalá del Valle.

CA-8104, de La Albuera, en Ubrique.

Campo de Gibraltar

CA-8201, Jerez-Puerto Galis, entre los puntos 2 y 29.

CA-8200, San Pablo-San Martín, entre los puntos 6,5 y 23.