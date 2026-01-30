Un nuevo corte por desprendimiento deja incomunicada por carretera a Benamahoma: "La gente está muy enfadada"

Un nuevo corte por despredendimiento ha dejado incomunicada a la localidad de Benamahoma, en el tercer indicidente de este tipo que se produce en esta semana.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, declaraba esta mañana en Jerez se ha puesto con el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, y con la alcaldesa de Benamahoma, Mamen Fernández, para comunicarles las actuaciones que se van a llevar a cabo. Dado que el la carretera del Puerto del Boyar (A-372), entre Grazalema y Benamahoma también permanece cerrada, el pueblo queda incomunicado. De hecho, hoy las clases han quedado suspendidas en la localidad.

Desde de la administración autonómica comunican, además, que se va a habilitar un pequeño carril para emergencias en el tramo entre Benamahoma y El Bosque. Además, entre las actuaciones que se han acordado con la administración autonómica, se encuentra la presencia de un equipo médico las 24 horas en Benamahoma, con la intención de evitar en lo posible los desplazamientos.

EQUIPO MÉDICO 24 HORAS PARA EVITAR SALIDAS

De este modo, a pesar de estar trabajando para habilitar un tramo de acceso, la salida del pueblo queda "reducida a motivos laborales o urgencias -indicaba el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García-. Benamahoma no estará del todo incomunicada gracias a estos trabajos, pero hemos pedido a la gente que actúe como si lo estuviera".

Con las obras en el carril se emergencia que se efectuarán a lo largo de día, que incluyen también una barrera de contención, se pretende abrir "ventanas temporales" para permitir la salida o el acceso puntuales. La vía contará permanentemente con técnicos y agentes, en colaboración con la comandancia de Villamartín, para asegurar el tránsito.

"El acuerdo con la Junta -continúa García- incluye asistencia aérea (helicóptero) si es necesario, así como la intervención de Medio Ambiente en pistas forestales, por si hubiera que usar medios de Cruz Roja o evacuaciones que fueran más allá de una ambulacia".

CUATRO KILÓMETROS DE SUSTO

El alcalde de Grazalema subraya que el tramo afectado es un viejo conocido de los habitantes de esta zona de la Sierra. "Son cuatro kilómetros de carretera que, cada vez que hay lluvia, dan problemas -asegura-.. Se trata de terrenos muy inestables por la propia composición del terreno, que es muy arcilloso. La tensión con esos cuatro kilómetros es permanente: estos días, con la lluvia que ha caído, la situación se ha vuelto especialmente peligrosa".

El desprendimiento se hoy se uniría a otros dos incidentes que se han registrado en el mismo tramo durante los últimos días. Así, el pasado miércoles los técnicos municipales tenían que intervenir tanto en la carretera de La Ribera como en el tramo entre Benamahoma y El Bosque por la caída de árboles a causa del agua y el fuerte viento.

En la noche del miércoles al jueves, un desprendimiento causaba de nuevo el corte de la vía, reuniendo durante la noche a miembros de la Guardia Civil, Bomberos, Policía Local y Carreteras que consiguieron abrir el paso a primera hora de la mañana de ayer.

CARRETERAS ABANDONADAS EN LA SIERRA

Las carreteras de la Sierra de Cádiz llevan tiempo dentro del debate político. "Nosotros habremos podido llevar la cuestión del estado de las carreteras al pleno cuatro o cinco veces", asegura Carlos Javier García.

Porque no es, desde luego, una cuestión de un solo tramo: "La carretera de Grazalema a Ubrique, que sigue abierta, está en un estado lamentable, impracticable, llena de agujeros", añade el responsable, que recuerda que Grazalema y Benamahoma lleva cerrada desde el lunes, y temen que ceda la bóveda del muro: "Algo que también queremos que sea objeto de acción por parte de la Junta, para que la vía quede abierta".

La de Benamahoma y El Bosque no es la única ruta afectada durante estos días en la Sierra de Grazalema: desde el pasado martes está también cortado el Puerto de Las Palomas, cerrado por un desprendimiento causado por las correntías. La Diputación Provincial, responsable en este caso de la vía, ya ha comunicado que esperará a que cesen las lluvias para comenzar a limpiar la zona: si se ve tras la limpieza que no hay roturas u otros problemas en la carretera, se abrirá; de lo contrario, se actuará en una obra de urgencia para dejarla lista lo más pronto posible.

PREOCUPACIÓN CIUDADANA

"La gente está muy enfada -asegura el alcalde de Grazalema-. Hay mucha gente que trabaja en El Bosque, en Villamartín o a la piel, y pasan por la carretera de Ubrique, que está abierta pero hecha un desastre, como te decía, con balsas enorme de agua. Lo único que espero es que esta situación, que hemos estado repitiendo mucho tiempo, sirva de un antes y un después, porque luego se nos llena la boca con el mundo rural".

A suavizar este estado de preocupación no contribuye la meteorología. En Grazalema, donde siempre llueve sobre mojado, se han registrado 1.100 litros por metro cuadrado en los últimos ocho días: "Y sabemos que, según los pronósticos, al menos se avecinan dos semanas más de agua -apunta Carlos Jarvier García-, con jornadas muy fuertes a principios de mes".

23 CARRETERAS CORTADAS EN LA PROVINCIA

Las consecuencias de las lluvias se han dejado sentir también en el acceso a Alcalá del Valle (A-7276), que tiene sus dos carriles cerrados al tráfico por derrumbe. Igualmente, desde la Junta se intentará realizar una actuación de urgencia por la entrada de Torre Alháquime.

En total, según informa la DGT, la red viaria de la provincia de Cádiz ha sido la más afectada por las inclemencias meteorológica, contando con 23 carreteras -ninguna de la red principal- en las que no se puede circular en alguno de sus tramos.