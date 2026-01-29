Abierto el tramo entre Benamahoma y El Bosque, siguen cerrados Las Palomas y El Boyar

La carretera entre Benamahoma y El Bosque, que quedó cortada durante la noche de ayer por caída de árboles, puede transitarse de nuevo tras haberse efectuado trabajos de limpieza y mantenimiento.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra y alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez, agradeció su implicación a la alcaldesa de Benamahoma, Mamen Fernández, así como a los efectivos municipales implicados, Guardia Civil, Bomberos, Policía Local y Carreteras, para solventar el paso lo antes posible.

"Toda esta zona, de manera habitual con lluvias, sufre desprendimientos -explicaba en redes-. En condiciones como las de estos días, el terreno es mucho más inestable". Aun así, se pide a todos los vecinos de Benamahoma y El Bosque precaución si circulan en un sentido u otro, y que lo hagan para lo estrictamente necesario.

Dentro del término municipal de Grazalema, hay un desprendimiento bajo el Tajo, sobre la carretera: "Se puede pasar, pero con precaución", añadía el alcalde.

LAS PALOMAS Y EL BOYAR

La Sierra de Grazalema sigue presentando complicaciones en sus vías. Así, en lo que respecta al corte en el Puerto de Las Palomas, Diputación ha comunicado que esperará a que cesen las lluvias para comenzar a limpiar la zona: "Si se ve tras la limpieza que no hay roturas u otros problemas en la carretera, se abrirá; de lo contrario, se actuará en una obra de urgencia para dejarla lista lo más pronto posible. Aún no tienen plazos", apuntaba García Ramírez.

Respecto al Puerto del Boyar, el Ayuntamiento de Grazalema solicitaba el pasado martes a la Junta que se permita el acceso a las fincas; y también desde Benamahoma hasta los Llanos del Campo y la entrada al sendero del Torreón, y desde Grazalema hasta El Boyar. La administración autonómica aún estudia la petición. En lo que se refiere a la reapertura de la carretera, aún no hay una decisión al respecto.

SIN CLASES POR ALERTA NARANJA

Tanto en la jornada de ayer, miércoles, como durante el día de hoy, no ha habido clases en los colegios, escuela infantil e instituto de Grazalema y Benamahoma debido a la alerta naranja por lluvias. Los alumnos que se desplazan al instituto de Ubrique, donde si habrá clase, han podido excusar su asistencia por esta causa.

También, desde el Ayuntamiento de Grazalema, se han suspendido los servicios municipales, en concreto, las actividades de Mayores Activos, gimnasia y ludoteca.

CORTES DE LUZ

Durante la mañana del miércoles, igualmente, el término municipal de Grazalema vivió una serie de cortes de luz que se debieron, según explicación de ENDESA -la empresa suministradora- a problemas de las instalaciones en Arcos o en Algodonales, que se tradujeron en microcortes y cortes más prolongados en distintos municipios. "Todos los afectados -recordaba Carlos Javier García Ramírez- tienen derecho a reclamar a su compañía suministradora".