Los estragos de la borrasca Kristin están dejando escenas de vértigo en Cádiz y es que la ciudad lleva una jornada bastante intensa de incidencias debido al fuerte viento que azota el litoral gaditano. Uno de los vídeos más comentados en redes sociales muestra una escena tan breve como sobrecogedora: varios contenedores de basura volcados en la avenida Cayetano del Toro y, segundos después, una persona siendo arrastrada por la calzada debido a una fuerte racha de viento.

El testigo que ha grabado la escena muestra apenas 10 segundos de vídeo en el que se puede apreciar con total claridad cuáles están siendo los estragos de este temporal que vive la capital gaditana. Por la calzada no aparece ningún tipo de vehículo circulando aunque sí se pueden apreciar algunos contenedores tirados e incluso movidos, debido a la fuerza del viento. Lo más estremecedor que sucede, ocurre al final de la grabación.

Aparece una persona arrastrada por la calzada debido a las fuertes ráfagas de viento, incapaz de controlar su propio movimiento y siendo arrastrado varios metros por la carretera. Se desconoce si la persona afectada a sufrido algún daño o ha precisado de intervención por parte de los servicios sanitarios.

Durante el paso de la borrasca, el Ayuntamiento y los servicios de emergencia han tenido que atender numerosas incidencias relacionadas con la caída de objetos, el desplazamiento de contenedores y los efectos del viento en la vía pública. Desde las autoridades se ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y asegurar elementos en balcones y terrazas.