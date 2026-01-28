Todo lo que debes saber acerca del aviso naranja en Cádiz según AEMET: qué se puede hacer y que no

Árboles caídos en el Parque Genovés de Cádiz por la fuerza de la borrasca Kristin

La llegada de la borrasca Kristin ha activado el aviso naranja en buena parte de la provincia de Cádiz, una situación que, según AEMET, implica un riesgo importante y obliga a extremar las precauciones. No es una alerta rutinaria. Tampoco un simple aviso informativo. Se trata de un escenario en el que pueden producirse daños graves, especialmente en zonas expuestas como el litoral.

El aviso naranja forma parte del sistema de avisos por fenómenos meteorológicos adversos de la Agencia Estatal de Meteorología, diseñado para anticipar situaciones potencialmente peligrosas. En este caso, Kristin deja un cóctel de fuertes vientos y fenómenos costeros, con especial incidencia en la franja marítima gaditana.

Qué significa estar en aviso naranja

AEMET establece tres niveles de aviso en función de la peligrosidad. El naranja se sitúa justo por debajo del rojo y señala que el peligro es importante. Esto quiere decir que tanto los bienes como la población vulnerable pueden verse afectados de forma seria si no se adoptan medidas preventivas.

La recomendación oficial es clara: "esté preparado". Mantenerse informado, revisar las previsiones actualizadas y adaptar la actividad diaria a la situación meteorológica es clave para reducir riesgos.

El litoral, el punto más delicado durante Kristin

Uno de los principales focos de atención durante el paso de la borrasca Kristin es la costa. El fuerte oleaje, unido a rachas de viento intensas, puede generar situaciones muy peligrosas en playas, paseos marítimos y espigones.

Las autoridades piden alejarse de zonas costeras expuestas, incluso aunque el estado del mar pueda parecer tranquilo en determinados momentos. El oleaje asociado a estas borrascas puede golpear con violencia de forma repentina y superar zonas que habitualmente se consideran seguras.

Qué se puede hacer durante el aviso naranja

Durante un aviso naranja, la prevención marca la diferencia. Se recomienda limitar desplazamientos innecesarios, asegurar macetas, toldos u objetos susceptibles de caer a la vía pública y extremar la precaución en exteriores.

En el ámbito marítimo, AEMET aconseja no salir a navegar y revisar el amarre de embarcaciones. También se pide prudencia en actividades al aire libre, especialmente en zonas elevadas, abiertas o próximas al mar.

Seguir la información oficial y estar atento a posibles actualizaciones del aviso resulta fundamental, ya que la evolución de la borrasca Kristin puede variar con el paso de las horas.

Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto

Hay comportamientos que, con un aviso naranja activo, multiplican el riesgo de accidente. Uno de los más repetidos es acercarse a zonas afectadas por el oleaje para hacer fotos o grabar vídeos. AEMET advierte expresamente del peligro de realizar selfies en áreas expuestas, una práctica que ya ha provocado incidentes en otros temporales.

Tampoco es aconsejable pasear por espigones, escolleras o paseos marítimos, ni permanecer en playas abiertas. La ausencia de una prohibición expresa no implica que el riesgo no exista.

Instrucciones de Protección Civil para protegerse ante fenómenos costeros / Protección Civil

Imagen de Protección Civil acerca de los riesgo en la playa con temporal marítimo / Protección Civil

La información, la mejor herramienta de seguridad

Cada aviso meteorológico incluye datos clave como la zona afectada, la duración prevista y la probabilidad de ocurrencia. Consultarlos permite anticiparse y tomar decisiones responsables.

En una provincia acostumbrada al viento y al mar, la borrasca Kristin recuerda que la meteorología sigue marcando límites. Respetar las recomendaciones no es alarmismo, es prevención. Y, en episodios como este, la prudencia puede evitar consecuencias graves.