Las motos 'más canallas' rugirán en uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España: rutas, carreras y el mejor ambiente motero

La sierra de Cádiz se convierte en otoño en uno de los lugares idóneos para recorrer en moto sus carreteras y disfrutar de un paisaje único. Los diferentes pueblos de la provincia gaditana organizan encuentros para los aficionados del motor y así disfrutar de un ambiente irrepetible.

Uno de ellos es Arcos de la Frontera, conocido por ser la puerta de entrada de los Pueblos Blancos de Cádiz. Este fin de semana, los días 7, 8 y 9 de noviembre, tendrá lugar Kanayada 2025, un evento motero que acogerá a cientos de aficionados del motor. Esta cita motera está organizada por Kanaya Riders y Road Glide España.

Durante tres días este pueblo gaditano vivirá el ambiente motero ‘más canalla’ que se pueda imaginar. Los amantes de las motos disfrutarán de rutas y carreras del Bagger Racing League Europe en el Circuito de Jerez, además de conciertos, sorteos y mucho ambiente motero. La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de los canales oficiales del evento: Instagram: kanayadariders, Facebook: Harley Road Glide España (grupo) y por email a kanayariders@gmail.com

Programación completa

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

12:00 horas. Circuito de entrenamientos Bagger Racing League Europe (libre)

Comida (libre)

15:00 horas. Ruta atardecer sierra de Cádiz (solo inscritos)

19:30 horas. Parking en el centro del pueblo para cena y copas (libre)

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

13:00 horas. Comida y sorteos. Mesón Coruña. Entrada libre

16:00 horas. Carreras Bagger Circuito de Jerez y vuelta al circuito (solo inscritos)

18:00 horas. Vuelta a la Kanayada (Arcos). Entrega Premio Moto Kanaya y Conciertos.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE