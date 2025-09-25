Una mujer fotografiando una calle de Olvera con vistas a la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación
Una mujer fotografiando una calle de Olvera con vistas a la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación / andalucia.org

Estos son los veinte pueblos de Cádiz que buscan nuevos vecinos con este ‘Booking rural’ de Andalucía

Alcalá de los Gazules, Paterna de Rivera, Bornos, Benaocaz o Villaluenga del Rosario, son algunos de los pueblos incluidos en el portal 'Vive más Andalucía'

Si estás cansado de vivir en la ciudad y necesitas cambiar de aires, ¿qué mejor que dar el salto al mundo rural? Para combatir la despoblación de los municipios rurales, la Junta de Andalucía ha creado un portal llamado Vive Más Andalucía, para aquellos que quieran comenzar una vida en uno de los 480 pueblos andaluces que ofrecen muchísimas oportunidades.

En el caso de la provincia de Cádiz, son veinte los pueblos que buscan nuevos vecinos en esta especie de ‘Booking rural’. Lugares que ofrecen nuevas oportunidades y una calidad de vida inigualable donde se respira tranquilidad y un ritmo de vida más relajado en contacto con la naturaleza. Algunos de estos pueblos son Alcalá de los Gazules, Paterna de Rivera, Bornos, Benaocaz y Villaluenga del Rosario, entre otros.

En el portal de Vive Más Andalucía podrás encontrar información de los servicios con los que cuentan los pueblos, sus características, las comunicaciones, viviendas disponibles, las medidas de apoyo que ofrece la Junta de Andalucía a las personas que se instalan en ellos y conocer historias inspiradoras de aquellos que han elegido ya "Vivir Más Andalucía". Una iniciativa pensada para quienes busquen un cambio de estilo de vida, trabajo o emprender un negocio, un nuevo lugar para que la familia o retornar a su pueblo.

1/20 Algar. 1.445 habitantes
2/20 Zahara de la Sierra. 1360 habitantes
3/20 Torre Alháquime. 800 habitantes
4/20 Jimena de la Frontera. 6788
5/20 Alcalá del Valle. 4.932 habitantes
6/20 Setenil de las Bodegas. 2.636 habitantes
7/20 Algodonales. 5437 habitantes
8/20 Olvera. 7849 habitantes
9/20 Alcalá de los Gazules. 5231 habitantes
10/20 Castellar de la Frontera. 2990 habitantes
11/20 Bornos. 7532 habitantes
12/20 Benaocaz. 761 habitantes
13/20 San José del Valle. 4.469 habitantes / Turismo de La Janda
14/20 Prado del Rey. 5.702 habitantes. / Ayuntamiento Prado del Rey
15/20 Grazalema. 2007 habitantes
16/20 Paterna de Rivera. 5.516 habitantes
17/20 El Gastor. 1706 habitantes / Rocío Ruz / Europa Press
18/20 Espera. 3.776 habitantes
19/20 Villaluenga del Rosario. 467 habitantes / Antonio Benítez
20/20 San Martín del Tesorillo. 2.754

