Estos son los veinte pueblos de Cádiz que buscan nuevos vecinos con este ‘Booking rural’ de Andalucía

Si estás cansado de vivir en la ciudad y necesitas cambiar de aires, ¿qué mejor que dar el salto al mundo rural? Para combatir la despoblación de los municipios rurales, la Junta de Andalucía ha creado un portal llamado Vive Más Andalucía, para aquellos que quieran comenzar una vida en uno de los 480 pueblos andaluces que ofrecen muchísimas oportunidades.

En el caso de la provincia de Cádiz, son veinte los pueblos que buscan nuevos vecinos en esta especie de ‘Booking rural’. Lugares que ofrecen nuevas oportunidades y una calidad de vida inigualable donde se respira tranquilidad y un ritmo de vida más relajado en contacto con la naturaleza. Algunos de estos pueblos son Alcalá de los Gazules, Paterna de Rivera, Bornos, Benaocaz y Villaluenga del Rosario, entre otros.

En el portal de Vive Más Andalucía podrás encontrar información de los servicios con los que cuentan los pueblos, sus características, las comunicaciones, viviendas disponibles, las medidas de apoyo que ofrece la Junta de Andalucía a las personas que se instalan en ellos y conocer historias inspiradoras de aquellos que han elegido ya "Vivir Más Andalucía". Una iniciativa pensada para quienes busquen un cambio de estilo de vida, trabajo o emprender un negocio, un nuevo lugar para que la familia o retornar a su pueblo.