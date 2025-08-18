El pueblo mágico de Cádiz donde verás dinosaurios como si estuvieras en Jurassic Park

Una de las figuras de dinousarios en el Mirador de la Covacha, en Alcalá de los Gazules

¿Existieron los dinosaurios en la provincia de Cádiz? En algunos pueblos de Cádiz, como Alcalá de los Gazules, se tiene constancia que existía vida desde el Neolítico, pero no se no tiene constancia de que estos animales jurásicos dominaran estas tierras. Sin embargo, en pleno siglo XXI, podrás ver dinosaurios en Alcalá de los Gazules, uno de los pueblos de Cádiz que pertenece a la Red Pueblos Mágicos de España.

El Mirador de la Covacha se ha convertido en el refugio de estas enormes figuras, convirtiéndolo en un parque jurásico que parece sacado de la película de Steven Spielberg. No soolo podrás recorrer los dos senderos para ver las figuras, también podrás detenerte a contemplar unas vistas increíbles a la sierra del Aljibe.

El proyecto, promovido por Javier Pizarro Ruiz, contempla la creación de un parque temático en el Mirador de la Coracha, inspirado en la prehistoria y vinculado al patrimonio cultural y natural del entorno. Esta actuación busca transformar un espacio municipal actualmente deteriorado en un lugar de ocio, aprendizaje y convivencia, integrándolo como punto de inicio de rutas hacia el Mirador Paisajístico, áreas culturales y de restauración cercanas.

Según explica el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, “en este parque se han creado dos pequeños senderos a lo largo de los cuales se han instalado figuras de gran formato que recrearán animales prehistóricos y extintos, creación de caminos accesibles que conecten las calles principales con el itinerario temático e instalación de mobiliario urbano: luminarias, papeleras, paneles informativos y señalética”.