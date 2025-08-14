El pueblo de Cádiz más bonito de España lanza su primer concurso de fotografía y vídeo
Vejer de la Frontera te invita a participar en este certamen que tendrá premios en metálico
Sácales partido a tus vacaciones de verano para sacar tu lado más creativo con tus fotografías y vídeos cortos de Vejer de la Frontera. Este pueblo de Cádiz es uno de los más bonitos de España desde 2014 y sigue cautivando a sus visitantes con coquetas callejuelas.
Vejer es conocido por su rica historia, que incluye vestigios de la ocupación árabe e impresiona su Parroquia del Divino Salvador. Descubrir los encantos que se esconden en este bello pueblo gaditano será todo un reto a través el objetivo de tu cámara.
La delegación de Turismo de Vejer, dirigida por la concejala Dominika Paradiso, te invita a participar en el primer Concurso de Fotografía Turística y Vídeo Corto de Vejer. Con este certamen se pretende mostrar la belleza, cultura y encanto de este destino imprescindible de la provincia de Cádiz a través de la cámara o móviles.
Así que si te apasiona la fotografía tendrás la oportunidad de mostrar tu talento y llevarte premios en metálico en las categorías de fotografía y vídeo corto. El plazo de presentación de las obras termina el 21 de septiembre a las 23:59 horas y los ganadores se darán a conocer en la celebración del Día Mundial del Turismo, el 25 de septiembre. Consultar las bases del concurso en este enlace.
Premios
Fotografía turística
- Primer premio: 300 euros
- Segundo premio: 200 euros
- Tercer premio: 100 euros
Vídeos cortos
- Primer premio: 125 euros
- Segundo premio: 75 euros
- Tercer premio: 50 euros
