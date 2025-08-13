El pequeño pueblo de Cádiz conocido como el Balcón de la Bahía vivirá una noche mágica con velas, luces y colores

Al verano hay que ponerle luces y colores. Esto es algo que saben hacer en Medina Sidonia, el pueblo de Cádiz conocido como el Balcón de la Bahía. Las calles de este pequeño pueblo gaditano volverán a vestirse de magia y espectáculo con la celebración de la nueva edición ‘Noche de Luz y Color’, que tendrá lugar este jueves, 14 de agosto, a partir de las 21:30 horas.

Durante esa noche varias calles emblemáticas de Medina Sidonia y sus monumentos del conjunto histórico-artístico se llenarán de colores a la luz de las velas, luces de colores y de las proyecciones. Además de envolver a los vecinos y visitantes de esta experiencia mágica, en la entrada al Ayuntamiento de Medina Sidonia, la plaza del jardín de la iglesia Mayor y plaza del Llanete, habrá música en directo desde las 21:30 a 01:00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Medina Sidonia se ha agradecido la implicación de la ciudadanía, asociaciones locales, comercios y establecimientos hosteleros que colaboran para hacer posible este evento tan especial. La invitación queda abierta para todos aquellos que quieran sumarse a esta noche de sensaciones, luces y sonidos que ya forma parte de las citas esperadas del verano. A continuación, podrás ver cómo fue la edición de Noche de Luz y Color del verano pasado.

El pueblo que corona la Bahía de Cádiz

El Cerro del Castillo, a 300 metros de altitud, es una de las joyas de Medina Sidonia. Desde este enclave arqueológico podrás contemplar unas vistas increíbles de la Bahía de Cádiz, sobre todo durante el atardecer. Este pueblo gaditano está declarado Conjunto Histórico y Premio al Embellecimiento de los Pueblos Andaluces, entre otras distinciones.

Su pasado histórico se ve reflejado en lugares como la ermita de los Santos Mártires, las ruinas del castillo, el Arco de la Pastora, el Arco de Belén o la iglesia de Santa María la Mayor Coronada. Tampoco podemos olvidarnos de cuando Medina Sidonia fue una antigua ciudad romana, pues este pueblo conserva en su conjunto arqueológico restos de las cloacas, alcantarillado, salas, viviendas y parte de la calzada que discurre a cuatro metros por debajo de la calle.