Los patios de El Puerto se iluminarán a la luz de las mariposas: qué es esta técnica y por qué es más mágica que las velas

Vejer de la Frontera, Arcos, Benaocaz, Zahara de la Sierra o Chiclana… son algunos municipios de Cádiz que se iluminan a la luz de las velas en fechas señaladas del verano. Sin embargo, en El Puerto de Santa María dejan a un lado las velas y recuperan la ancestral iluminación con mariposas.

Para quienes no conozcan esta técnica se trata de pequeños cuencos con agua y aceite donde flota una mecha que arde lentamente. Esta forma de alumbrado, sencilla y cargada de simbolismo envolverá los patios portuenses en una luz cálida, tenue y casi espiritual, que nos transporta a un pasado íntimo y poético, realzando aún más la belleza de estos espacios únicos al caer la tarde.

Esta mágica experiencia en los patios portuenses tendrá lugar este lunes, 11 de agosto, y martes 12, desde las 21:00 a 00:00 horas. Un total de once patios de El Puerto de Santa María se iluminarán a la luz de las mariposas para poner en valor la historia y el encanto de esta cuarta edición de la Fiesta de los Patios a La Luz de las Mariposas, organizada por la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses, en colaboración en el Ayuntamiento de la localidad.

Una ruta para conocer patios privados y monumentales