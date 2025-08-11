Los patios de El Puerto se iluminarán a la luz de las mariposas: qué es esta técnica y por qué es más mágica que las velas
Un total de once patios portuenses envolverán a sus visitantes con esta luz cálida, tenue y casi espiritual
Vejer de la Frontera, Arcos, Benaocaz, Zahara de la Sierra o Chiclana… son algunos municipios de Cádiz que se iluminan a la luz de las velas en fechas señaladas del verano. Sin embargo, en El Puerto de Santa María dejan a un lado las velas y recuperan la ancestral iluminación con mariposas.
Para quienes no conozcan esta técnica se trata de pequeños cuencos con agua y aceite donde flota una mecha que arde lentamente. Esta forma de alumbrado, sencilla y cargada de simbolismo envolverá los patios portuenses en una luz cálida, tenue y casi espiritual, que nos transporta a un pasado íntimo y poético, realzando aún más la belleza de estos espacios únicos al caer la tarde.
Esta mágica experiencia en los patios portuenses tendrá lugar este lunes, 11 de agosto, y martes 12, desde las 21:00 a 00:00 horas. Un total de once patios de El Puerto de Santa María se iluminarán a la luz de las mariposas para poner en valor la historia y el encanto de esta cuarta edición de la Fiesta de los Patios a La Luz de las Mariposas, organizada por la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses, en colaboración en el Ayuntamiento de la localidad.
Una ruta para conocer patios privados y monumentales
- El Patio de Los Naranjos del Castillo de San Marcos
- El patio del Palacio de Araníbar —sede del Centro de Interpretación El Puerto de los Cargadores a Indias—
- La Casa número 6 Pensión Boutique de San Bartolomé 14
- La Casa Palacio del Reloj del Sol en Cruces 74
- La vivienda particular de Vicario 17 Patio de Dr. Muñoz Seca (que sólo abrirá el lunes)
- El patio de la Casa Palacio de Los Leones en Placilla 2
- El patio de Hospitalito del Museo Municipal en Ganado 58 (solo abre el lunes)
- El patio de `Los Geranios´ de Rueda 9
- El patio de Afanas de La Brújula en calle Rosa 23
- La destilería Cacao Pico en Cielos 22
- Y como novedad, la casa situada en Zarza nº 9, ubicada en el corazón del Barrio Alto, haciendo esquina con la calle Cervantes.
- Además, habrá una muestra del teatro amateur "Sin Límites", este lunes 11 de agosto, en Patio de Hospitalito y la actuación del saxofonista José Valledor en el Patio "Los Geranios" (Rueda 9) y el 12 de agosto, en el Patio de Zarza 9.
