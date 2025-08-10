'El Puerto a la Luz de las Mariposas' vuelve a iluminar el centro esta semana
Once patios participarán en esta actividad que se celebrará el próximo lunes y martes por la noche
Ya está en la calle el cartel de la Fiesta de los Patios de El Puerto a la Luz de las Mariposas
Por cuarto año consecutivo El Puerto abre las puertas de sus patios para celebrar una nueva edición de El Puerto a la Luz de las Mariposas un evento donde los rincones más emblemáticos y encantadores de la ciudad y de sus casas palacio quedan iluminados tan sólo por la luz de las velas.
Esta actividad, organizada por la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses, contará con la participación de once espacios privados que participarán desinteresadamente en este evento que poco a poco se consigue situar como una de las grandes citas del verano. Como novedad, este año se suma una nueva incorporación: la casa cortijera, situada en la calle Zarza número 9, consiguiendo así engrandecer este acontecimiento.
Los horarios de visita serán desde las 21:00 hasta las 00:00 horas.
Ruta El Puerto a la Luz de las Mariposas
- Patio de Los Naranjos-Castillo de San Marcos (Plaza Alfonso X El Sabio )
- Patio del centro de Interpretación El Puerto de los Cargadores a Indias- Palacio de Araníbar (Plaza Alfonso X El Sabio, 9 )
- Patio del Museo Municipal-Sala Hospitalito (Calle Ganado, 58)- Solo abrirá el lunes
- Patio Casa Palacio de Los Leones (Calle Placilla, 2)
- Patio destilería Cacao Pico (Calle Cielo, 22)
- Patio de La Brújula -Afanas (Calle Rosa, 23)
- Casa Palacio del Reloj de Sol (Calle Cruces 74 esquina con Calle San Sebastián)
- Patio Casa Nº6- Pensión Boutique de San Bartolomé (Calle San Bartolomé, 14 )
- Patio Casa Particular en Dr. Muñoz Seca (Calle Dr. Muñoz Seca, 17)- Solo abrirá el lunes
- Patio de Los Geranios (Calle Rueda, 9)
- Patio Casa Cortijera (Calle Zarza, 9)
