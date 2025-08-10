'El Puerto a la Luz de las Mariposas' vuelve a iluminar el centro esta semana

Uno de los patios que en la pasada edición de la fiesta se iluminó con velas.

Por cuarto año consecutivo El Puerto abre las puertas de sus patios para celebrar una nueva edición de El Puerto a la Luz de las Mariposas un evento donde los rincones más emblemáticos y encantadores de la ciudad y de sus casas palacio quedan iluminados tan sólo por la luz de las velas.

Esta actividad, organizada por la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses, contará con la participación de once espacios privados que participarán desinteresadamente en este evento que poco a poco se consigue situar como una de las grandes citas del verano. Como novedad, este año se suma una nueva incorporación: la casa cortijera, situada en la calle Zarza número 9, consiguiendo así engrandecer este acontecimiento.

Los horarios de visita serán desde las 21:00 hasta las 00:00 horas.

Ruta El Puerto a la Luz de las Mariposas