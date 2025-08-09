Cuándo y cómo ver las Perseidas 2025 en Cádiz: playas y monumentos naturales para contemplar la lluvia de estrellas

Uno de los espectáculos nocturnos más mágicos e impresionantes que suceden en el mes de agosto son Las Perseidas o también conocidas como lágrimas de San Lorenzo. En este mundo tan acelerado, detenerse y contemplar la belleza del universo es todo un regalo. Así que si quieres disfrutar de esta noche tan especial quédate para descubrir los mejores lugares donde podrás ver las Perseidas en Cádiz.

Las Perseidas son visibles durante aproximadamente un mes, entre mediados de julio y agosto. Sin embargo, entre el 11 y el 13 de agosto son los días donde se puede observar como nunca esta luvia de estrellas. Esta maravilla astronómica puede estar al alcance de todos en la provincia gaditana, que dispone de lugares maravillosos y espacios naturales únicos donde disfrutar de este espectáculo.

Según indica National Geographic el mejor momento será el 12 de agosto, justo después del ocaso porque saldrá la Luna, que acabará de pasar su fase llena y estará muy iluminada. Además, según ha indicado Andalmet, se espera ver hasta 100 meteoros por hora.

Lluvia de estrellas en Cádiz

Si quieres disfrutar de la lluvia de estrellas, lo primero que deberás saber es que deberás hacerlo en un lugar donde el cielo esté oscuro. Cuántos menos obstáculos estén a la vista y menos luces haya mejor, pues la caza de estrellas te resultará más complicada.

Las playas más salvajes del litoral de Cádiz son los espacios favoritos de los amantes de la gastronomía. En San Fernando la playa de Camposoto, así como la Punta del Boquerón, es uno de los favoritos. También en el punto mágico de Chiclana podrás ver la lluvia de estrellas caer sobre el Castillo de Sancti Petri. Otras playas gaditanas como La Cortadura (Cádiz), la duna de la playa de Bolonia o Los Caños de Meca, pueden ser grandes opciones.

Perseidas en el Tambor del Llano (Grazalema) / Julián Jiménez López

Además de las playas de Cádiz, la sierra gaditana es otro imprescindible para contemplar las estrellas. Concretamente el Parque Natural Sierra de Grazalema ya que dispone de varias zonas con categoría Starlight, es decir, zonas con menos contaminación lumínica como, por ejemplo, Los Llanos.

Consejos