Este rincón secreto de Chiclana parece sacado de Pinterest: “Tenéis que venir sí o sí al atardecer”

La costa de Cádiz en particular y la provincia gaditana en general tiene muchos atributos por los que presumir. Uno de ellos es la fantástica luz que ayuda a conseguir unas fotografías increíbles y, otro de ellos, son sus maravillosos paisajes. Así que si tienes buen ojo y consigues fusionar ambos, conseguiréis la foto perfecta para vuestras redes sociales.

Esto es lo que le ha sucedido a Marta Baos, una creadora de contenido en TikTok que se ha sorprendido por la increíble belleza de un rincón secreto de la costa de Cádiz. Un secreto a voces más bien, pues no hay chiclanero o chiclanera que no haya paseado por esta zona de la playa de La Barrosa y se haya hecho su reportaje de fotos pertinente aprovechando la hora más bonita del día.

Aunque las comparaciones sean odiosas “parece que esté en Los Ángeles, pero es Cádiz”, asegura la joven. Completamente sorprendida por el paisaje de la playa de Sancti Petri, en Chiclana, más conocida popularmente como Lavaculos. Se accede desde la primera pista de La Barrosa, caminando por la orilla, o desde el punto mágico conocido como Templo de Hércules.

El vídeo cuenta con casi 4.000 me gusta y casi 55.000 reproducciones. Tal y como explica en él “podéis conseguir fotones si veraneáis en la costa de Cádiz porque en Chiclana existe este spot precioso al que tenéis que venir sí o sí a la hora del atardecer”. La joven quedó tan impresionada por la belleza de este paisaje, con el Castillo de Sancti Petri como telón de fondo, que ha aprovechado estos días para grabar y hacerse fotografías en este rincón tan especial de Chiclana.