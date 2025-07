La influencer estadounidense que aprende en Chiclana los nombres del viento en España: “Ahora hay un levante que flipa”

“Soy estadounidense viviendo en España con novio andaluz y me acabo de enterar que hay un montón de nombres para los movimientos del viento”, así comienza Sophie Gray (@sophiegrayinspain) su vídeo de TikTok, que cuenta con más de 17.000 likes. Quien sigue en sus redes sociales su aprendizaje continuo de diferencias culturales entre España y Estados Unidos, sabrá que Sophie Gray aprende cada día algo que la sorprende y que, con un desparpajo natural y un acento sevillano, esta estadounidense ha conquistado a sus seguidores con su sentido del humor ante la sorpresa de algunas costumbres y expresiones españolas.

En esta ocasión, ha sido en Chiclana de la Frontera, donde esta “guiri” ha tenido que aprender qué es el levante gaditano. “Esto lo he estado aprendiendo mientras vivía este verano en Chiclana, que cada dirección del viento tiene su propio nombre y efecto sobre la temperatura y el clima”, ha explicado a sus seguidores en redes sociales.

La estadounidense vivía en una playa de Charleston, en Carolina del Sur, “y nunca me había enterado de tanto vocabulario para describir los nombres del viento”. Una vez más, la joven se ha sorprendido de esta diferencia entre España y Estados Unidos, porque “cuando se hablaba de la dirección del viento en mi país solo veía abreviaciones, basada en los puntos cardinales típicos”. Sin embargo, ahora en Chiclana “hay un levante que flipa”.

Como ha podido aprender por sí misma, “el levante es aire caliente que viene del este, pero no hay nadie en la playa porque obviamente la arena me pica desde aquí, pero también no hay nadie en la calle y es la hora de almorzar”, explica mientras pasea por la zona de La Barrosa. “Supongo que no me esperaba que el pueblo se paralizara por ráfagas de viento, pero también subestimé por completo la fuerza del viento”. Concluyendo al final del vídeo que “no he experimentado algo así en mi puta vida”.