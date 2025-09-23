El pueblo blanco de Cádiz donde saborear la excelencia gastronómica con el aceite de oliva virgen extra como protagonista

La gastronomía de la sierra de Cádiz vuelve a posicionarse con un referente de la provincia gaditana. En esta ocasión, toca poner rumbo hasta Zahara de la Sierra, un pueblo blanco de Cádiz certificado como uno de los más bonitos de España. Será aquí donde se celebre las III Jornadas Gastronómicas del Olivar del jueves, 25 de septiembre, al domingo 28 de septiembre.

Su amplia programación incluye visitas guiadas, una cena estelar a doce manos, un mercado gastronómico, charlas y rutas, entre otras actividades. Algunas de ellas requieren inscripción previa. Estas inscripciones se realizarán por orden de registro hasta completar aforo en horario de 09:00 a 13:00 horas. Máximo cinco inscripciones por registro. Más información en el 956123004.

Programación completa

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

19:00 horas. Pre inauguración con visita a olivar y molino centenario y cena en Finca Luca Oliva. Visita guiada al molino y olivar centenario y cena al aire libre a cargo de Finca Luca Oliva. Inscripción previa. awws

Menú Cena Entre Olivos:

Entrantes: dados de queso en AOVE, aceitunas aliñás al estilo tradicional, selección de ibéricos de la zona, hummus elaborado con AOVE, ajoblanco con uvas frescas, ensalada de temporada con queso mascarpone, piñones y salsa de miel de Zahara.

Plato principal: pollo estilo argentino con batata asada.

Postres: mousse de queso con higos y miel de Zahara y bizcocho casero de miel de Zahara.

Bebida incluida artesanal, vino de la sierra de Cádiz, limonada natural.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

19:30 horas. Presentación de las jornadas. Brindis y degustación productos de la zona a cargo de Artesanía Nazarí. Lugar: plaza del Rey. No es necesario inscripción previa.

21:00 horas. Cena el Olivar. A cargo de bar Josefi. Inscripción previa. Lugar: plaza del V Centenario.

Menú:

Surtido de ibéricos (queso payoyo, jamón y salchichón) y salmorejo zahareño.

Plato principal a elegir: medallones de solomillo en salsa de almendras y champiñones, timbal de venado con puré de batata, tosta de bacalao ahumado con naranja.

Postre a elegir: arroz con leche de cabra Payoya, tarta de la abuela, tarta de queso.

Bebida incluida vino de la zona, cerveza y agua (tres consumiciones por persona).

21:00 horas. Cena El Olivar de Montaña. A cargo de Almazara Manzara y Tasquita Zahara. Lugar: Finca las Covatillas. Inscripción previa. Menú:

Tartar de atún con aguacate

Carpaccio de higos con queso, piñones y jamón

Vieiras gratinadas con queso Payoyo

Chipirones con verduras en su salsa de tinta

Pan bao relleno de pato Pekín

Lasaña de rabo de toro

Leche frita con topping

Bebida incluida vino de la zona, cerveza, agua y refrescos.

Servicio de transfer incluido, salida plaza V Centenario. Horarios de salida: 20:30 horas-20:50 horas-21:10 horas. Horario de regreso a la finalización del evento. Información e inscripciones en cartel aparte.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

09:30 horas. Ruta La Bodega con brunch zahareña en restaurante Camino de La Piscina. Ruta a cargo de Edu Pérez con salida desde Injuve. Brunch a la vuelta a cargo de restaurante Camino de la Piscina. Inscripción previa. A degustar:

Café, colacao o zumo de naranja

Tostada o mollete con zurrapa de lomo e hígado, AOVE o mantequilla

Huevos fritos, tortilla o revuelto

Tortas de masa

10:00 horas. Apertura Puestos Mercado Gastronomía

13:30 horas. Presentación e inicio III Concurso Gastronomía Profesional. Lugar: plaza del Rey.

17:30 horas. Cuentacuentos ‘Olivia y el tesoro del Olivar de Montaña’ con merienda zahareña. A cargo de Asociación Histórico Cultural Toma de la Villa de Zahara. Lugar: Terraza del Centro de Interpretación de la Villa Medieval. Degustación de tortas de masa fritas y chocolate con leche. Actividad exclusiva para niños y niñas a partir de 2º de primaria hasta 1º de ESO. Inscripción previa.

21:30 horas. Cena estelar a 12 manos. A cargo de Inma Piñar (Villa Turística de Bubión-Granada), Antonio Naranjo (Villa Turística de Grazalema), Diego Guerrero. Asesor Gastronómico (Dos Hermanas), Víctor Alberto (Mesón Los Alamillos de Grazalema), Juan Jesús Moreno (Mesón Oñate de Zahara) y María del Carmen García. Asesora gastronómica (Grazalema). Lugar: plaza del Rey. Inscripción previa. Menú:

Panipiuri relleno de salmorejo con jamón de Trévelez

Ensalada de Granada con frutos secos y miel de Zahara

Creps rellenos de bacalao con crema de piquillos

Arroz meloso de ibéricos, boletus y espárragos trigueros

Carne al toro de tenera retinta sobre nido de filo

Tiramisú de cabra payoya con bizcocho de algarroba

Gintonic de frutos rojos

Bebida incluida vinos de Bodegas Barbadillo

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

09:30 a 11:30 horas. Desayuno popular ofrecido por Centro de Día. Lugar: Centro de Día. Inscripción previa.

10:00 horas. Apertura puestos Mercado Gastronómico

13:30 horas. Presentación e inicio III Concurso Gastronómico Popular. Lugar: plaza del Rey.

14:15 horas. Fallo del jurado entrega de premios. Lugar: plaza del Rey.

14:30 horas. Degustación popular. Tapas ganadoras del Concurso Gastronómico Profesional 2024 carrillada con parmentier de patata de bar Josefi y 2025 de canelón de huevo campero con chicharrón de Cádiz y verduras de la huerta del Queso de cabra La Tasquita, sopas y postres del concurso gastronómico popular 2025. Lugar: plaza del Rey. No es necesario inscripción previa. El precio será de 1 euro por tapa hasta agotar existencias (se limita la compra de tickets a dos por persona).

15:00 horas. Clausura de las jornadas. Lugar: plaza del Rey.