Arcos se va de feria: toda la programación para disfrutar de la última de la provincia en uno de los pueblos más bonitos de Cádiz

La última feria de la provincia de Cádiz le dará la bienvenida al otoño con alegría, música, baile y mucha tradición en este pueblo de Cádiz considerado uno de los más bonitos de España. Arcos de la Frontera ultima todos los detalles para celebrar la Feria de San Miguel desde este miércoles, 24 de septiembre, al domingo, 28 de septiembre.
Con esta feria que se celebra en Arcos de la Frontera, podrás despedir septiembre por todo lo alto. En la programación de este 2025 habrá pasacalles de charanga musical, actuaciones musicales, concursos de bailes y paseos a caballo, entre otras actividades. Toma nota de todos los detalles y no te pierdas esta feria con encanto.
Programación Feria de San Miguel
MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE
- 19:00 horas | Día del Niño y la Niña (atracciones a 2,50 euros
- 20:30 horas | Pasacalles de Charanga Musical (Recinto Ferial y alrededores)
- 21:30 horas | Inauguración y encendido del alumbrado a cargo de José Rodríguez Morales «Joseleja», presidente de la Peña Taurina Arcense Emilio Oliva (Portada de Feria)
- 22:30 horas | Coronación de Molineras, Damas, Caballero y Corregidor (Caseta Municipal)
- 23:30 horas | Actuación: Orquesta Zafiro (Caseta Municipal)
JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE
- 16:00 horas | Actuación de Grupo Flamenco-Pop
- 23:00 horas | Actuación «De la Frontera»
- 00:30 horas | Actuación «Algona»
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
- 16:00 horas | Actuación de Grupo Flamenco-Pop
- 22:30 horas | Actuación de «Manzanita»
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
- 16:00 horas | Concurso de Baile por Sevillanas
- 00:00 horas | Actuación de «Juan Peña»
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
- 16:00 horas | Actuación de Grupo Flamenco-Pop
- 21:30 horas | Actuación de «Marisol Bizcocho»
Información adicional
- Horas sin ruido: de jueves a domingo de 18:30h a 19:30h (en el Parque de Atracciones).
- Paseo de caballos: jueves 25 y viernes 26 de 13:00h a 18:30h, sábado 27 y domingo 28 de 13:00h a 18:00h.
- Punto Violeta: 24 de septiembre de 22:00h a 02:00h. Del 25 al 27 de septiembre de 23:00h a 03:00h.
