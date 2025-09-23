Arcos se va de feria: toda la programación para disfrutar de la última de la provincia en uno de los pueblos más bonitos de Cádiz

Imagen de archivo de dos mujeres vestidas de flamenca en una de las ferias de la provincia de Cádiz

La última feria de la provincia de Cádiz le dará la bienvenida al otoño con alegría, música, baile y mucha tradición en este pueblo de Cádiz considerado uno de los más bonitos de España. Arcos de la Frontera ultima todos los detalles para celebrar la Feria de San Miguel desde este miércoles, 24 de septiembre, al domingo, 28 de septiembre.

Con esta feria que se celebra en Arcos de la Frontera, podrás despedir septiembre por todo lo alto. En la programación de este 2025 habrá pasacalles de charanga musical, actuaciones musicales, concursos de bailes y paseos a caballo, entre otras actividades. Toma nota de todos los detalles y no te pierdas esta feria con encanto.

Programación Feria de San Miguel

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

19:00 horas | Día del Niño y la Niña (atracciones a 2,50 euros

20:30 horas | Pasacalles de Charanga Musical (Recinto Ferial y alrededores)

21:30 horas | Inauguración y encendido del alumbrado a cargo de José Rodríguez Morales «Joseleja», presidente de la Peña Taurina Arcense Emilio Oliva (Portada de Feria)

22:30 horas | Coronación de Molineras, Damas, Caballero y Corregidor (Caseta Municipal)

23:30 horas | Actuación: Orquesta Zafiro (Caseta Municipal)

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

16:00 horas | Actuación de Grupo Flamenco-Pop

23:00 horas | Actuación «De la Frontera»

00:30 horas | Actuación «Algona»

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

16:00 horas | Actuación de Grupo Flamenco-Pop

22:30 horas | Actuación de «Manzanita»

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

16:00 horas | Concurso de Baile por Sevillanas

00:00 horas | Actuación de «Juan Peña»

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

16:00 horas | Actuación de Grupo Flamenco-Pop

21:30 horas | Actuación de «Marisol Bizcocho»

Información adicional