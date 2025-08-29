La infanta Elena visita la panadería de un pueblo de Cádiz: “Todos nuestros clientes son REALmente extraordinarios”

Visita inesperada la que ha recibido Horno Artesa, una de las panaderías artesanales más famosas de la provincia de Cádiz y considerada como una de las mejores. La infanta Elena de Borbón, como cualquier vecino de Arcos de la Frontera, eligió este obrador arcense para hacer sus compras. La sorpresa ha sido mayúscula y el establecimiento ha querido compartir la inesperada visita en sus redes sociales.

“Visitas inesperadas, todos nuestros clientes son REALmente extraordinarios”, haciendo un juego de palabras con el término ‘real’ en mayúsculas, refiriéndose a la realeza. “La calidad le gusta a todo el mundo”, “la mejor panadería con calidad de verdad” o “algo estaréis haciendo bien para tener este tipo de visitas”, han sido algunos comentarios que ha recibido la publicación de la visita de la infanta Elena.

La calidad está en la masa

Este horno artesanal se encuentra en el polígono El Peral y comenzó a funcionar en el año 2014 de la mano de Francisco Ruiz Salguero. Aquí el panadero arcense comenzó a elaborar panes especiales con distintos tipos de harina, mezcla de cereales y masa madre natural. Aquí elaboran hasta treinta clases de pan.

El resultado de su pan de calidad se sirve en la mesa de restaurantes de alto nivel como, por ejemplo, Aponiente, el tres estrellas Michelin de Ángel León (El Puerto de Santa María). El buen hacer de su pan le ha permitido a Paco Ruiz Salguero posicionar su panadería entre las mejores de España, incluso formar parte de la Ruta Española del Buen Pan.