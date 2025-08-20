Más de 15.000 velas iluminarán las históricas calles de uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España
Arcos de la Frontera vivirá su Noche de Velas con un mágico recorrido de actuaciones en directo de música clásica
La Noche de las Velas es un evento veraniego que sigue ganando adeptos. Vejer de la Frontera, Zahara de la Sierra o Chiclana son solo algunos municipios de Cádiz que llevan a cabo esta mágica iniciativa, pero no son los únicos. Arcos de la Frontera se iluminará este sábado, 23 de agosto, con la tercera edición de ‘Cal, Piedra y Velas - La Ciudad de la Luz’.
Este evento único permite a vecinos y visitantes redescubrir el patrimonio histórico de Arcos de la Frontera bajo la luz de 15.000 velas. De esta manera, el casco antiguo de este pueblo de Cádiz conocido como la puerta de entrada a los pueblos blancos gaditanos, se iluminará de 21:30 a 01:30 horas.
Este evento veraniego volverá a poner en valor el patrimonio arquitectónico y monumental, así como la belleza de Arcos. Además de decorar el pueblo con las velas, la música clásica también será la gran protagonista en algunos emplazamientos de su casco antiguo.
Recorrido iluminado y actuaciones musicales en directo
- Atrio de Santa María: Violín con Ana Carrasco y Ayelén Ramos
- Plaza Boticas: Saxofonista de la Banda Municipal 'Vicente Gómez Zarzuela'. Saxo / Oboe con José Miguel Alvarado
- San Pedro: Ensemble de violonchelos en un entorno mágico
- Palacio del Mayorazgo: Actuación musical con arpa
- Rincón de Las Nieves: Música de handpan recuperando la esencia de la primera edición
- Gran espectáculo final en la plaza del Cabildo a las 23:00 horas: "Corazón de Tierra", un espectáculo de fuego, zancudos, danza, malabares y representación teatral a cargo de un elenco artístico de gran nivel gracias al apoyo de la Diputación de Cádiz.
