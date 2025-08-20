Más de 15.000 velas iluminarán las históricas calles de uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España

La Noche de las Velas es un evento veraniego que sigue ganando adeptos. Vejer de la Frontera, Zahara de la Sierra o Chiclana son solo algunos municipios de Cádiz que llevan a cabo esta mágica iniciativa, pero no son los únicos. Arcos de la Frontera se iluminará este sábado, 23 de agosto, con la tercera edición de ‘Cal, Piedra y Velas - La Ciudad de la Luz’.

Este evento único permite a vecinos y visitantes redescubrir el patrimonio histórico de Arcos de la Frontera bajo la luz de 15.000 velas. De esta manera, el casco antiguo de este pueblo de Cádiz conocido como la puerta de entrada a los pueblos blancos gaditanos, se iluminará de 21:30 a 01:30 horas.

Este evento veraniego volverá a poner en valor el patrimonio arquitectónico y monumental, así como la belleza de Arcos. Además de decorar el pueblo con las velas, la música clásica también será la gran protagonista en algunos emplazamientos de su casco antiguo.

Recorrido iluminado y actuaciones musicales en directo