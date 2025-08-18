Zahara de la Sierra se va de feria: toda la programación de actividades para disfrutar de este Pueblo Blanco de Cádiz

En la provincia de Cádiz existe otra Zahara que también suena con fuerza en verano, y se encuentra en la sierra gaditana. Zahara de la Sierra es uno de Pueblos Blancos de Cádiz que enamoran con solo una mirada. Sus callejuelas de origen árabe, los restos de su castillo coronando el pueblo, así como su embalse forman parte de una imagen de postal de ensueño.

Esta semana Zahara de la Sierra será protagonista porque se va de feria. Charangas, actuaciones musicales en directo, torneos, suelta de vaquillas, gastronomía y un sinfín de actividades generarán el mejor ambiente para estos días en este pueblo de la sierra de Cádiz. A continuación, descubre toda su programación para no perderte nada desde este lunes 18 de agosto hasta el domingo 24.

Programación completa

LUNES 18 AGOSTO

17:00h. Torneo de Billar

MARTES 19 AGOSTO

19:00h. V Torneo de Póker Villa de Zahara

MIÉRCOLES 20 AGOSTO

11:00h. Torneo de Dominó

21:00. XXX Trofeo Santi Tardío León. Presentación Oficial C.D ZAHARA

JUEVES 21 AGOSTO

22:30h. Inauguración del Alumbrado

Venenciador en Plaza del Rey

23:30h. Concierto de la Banda de Música

00:00h. Actuación de "Los Maestros Cerveceros" y DJ Juanma

VIERNES 22 AGOSTO

12:00h. Juegos Populares

14:00h. Almuerzo de la Juventud

15:30h. a 17:30h. "Les Randem"

17:30h. a 20:30h. DJ CHIVO

22:30h. Elección de Miss y Míster

00:00h. a 3:00h. Orquesta Zafiro

3:00h. a 4:00h. Banda del Pelícano

4:00h. a 6:30h. DJ NEXXA

SÁBADO 23 AGOSTO

11:00h a 14:00h. Suelta de Vaquillas

14:00h. Charanga "Zaharandenga"

14:30h. Toro Infantil

14:30h. Comida Viejóvenes

16:30h. Concurso de Sevillanas

16:00h a 21:00h. DJ CALLE

23:00h. a 3:00h. Orquesta Zafire

03:00h. a 5:00h. DJ CHIVO

5:00h. a 7:00h. DJ NEXXA

DOMINGO 24 AGOSTO