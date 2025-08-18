Zahara de la Sierra se va de feria: toda la programación de actividades para disfrutar de este Pueblo Blanco de Cádiz
Charangas, actuaciones musicales, torneos y suelta de vaquillas, entre otras actividades, llenarán de vida sus calles
El pueblo de Cádiz más bonito de España lanza su primer concurso de fotografía y vídeo
En la provincia de Cádiz existe otra Zahara que también suena con fuerza en verano, y se encuentra en la sierra gaditana. Zahara de la Sierra es uno de Pueblos Blancos de Cádiz que enamoran con solo una mirada. Sus callejuelas de origen árabe, los restos de su castillo coronando el pueblo, así como su embalse forman parte de una imagen de postal de ensueño.
Esta semana Zahara de la Sierra será protagonista porque se va de feria. Charangas, actuaciones musicales en directo, torneos, suelta de vaquillas, gastronomía y un sinfín de actividades generarán el mejor ambiente para estos días en este pueblo de la sierra de Cádiz. A continuación, descubre toda su programación para no perderte nada desde este lunes 18 de agosto hasta el domingo 24.
Programación completa
LUNES 18 AGOSTO
- 17:00h. Torneo de Billar
MARTES 19 AGOSTO
- 19:00h. V Torneo de Póker Villa de Zahara
MIÉRCOLES 20 AGOSTO
- 11:00h. Torneo de Dominó
- 21:00. XXX Trofeo Santi Tardío León. Presentación Oficial C.D ZAHARA
JUEVES 21 AGOSTO
- 22:30h. Inauguración del Alumbrado
- Venenciador en Plaza del Rey
- 23:30h. Concierto de la Banda de Música
- 00:00h. Actuación de "Los Maestros Cerveceros" y DJ Juanma
VIERNES 22 AGOSTO
- 12:00h. Juegos Populares
- 14:00h. Almuerzo de la Juventud
- 15:30h. a 17:30h. "Les Randem"
- 17:30h. a 20:30h. DJ CHIVO
- 22:30h. Elección de Miss y Míster
- 00:00h. a 3:00h. Orquesta Zafiro
- 3:00h. a 4:00h. Banda del Pelícano
- 4:00h. a 6:30h. DJ NEXXA
SÁBADO 23 AGOSTO
- 11:00h a 14:00h. Suelta de Vaquillas
- 14:00h. Charanga "Zaharandenga"
- 14:30h. Toro Infantil
- 14:30h. Comida Viejóvenes
- 16:30h. Concurso de Sevillanas
- 16:00h a 21:00h. DJ CALLE
- 23:00h. a 3:00h. Orquesta Zafire
- 03:00h. a 5:00h. DJ CHIVO
- 5:00h. a 7:00h. DJ NEXXA
DOMINGO 24 AGOSTO
- 11:00h a 14:00h. Suelta de Vaquillas
- 14:30h. Tero Infantil
- 14:30h. Barrilada animada por Charanga "Zaharandonga"
- 16:30h. Fiesta de la Espuma
- 15:00h a 20:00h. DJ DAREZ
- 21:30h. Cena del Mayor
- 22:30h. a 23:30h. Cristian Coto00:00h. a 6:30h. Fin de Feria: Orquesta Zafire, "La Cabra tira al monte" y "Trío Bahía Azul".
- 03:00h. Cotillón
También te puede interesar