De Conil a Barbate: Iker Casillas se pone las botas en este restaurante de carnes a la brasa de la costa de Cádiz

El ex portero ha repetido escapada a la costa de Cádiz, y ha vuelto elegir Conil, pero esta vez el motivo ha sido distinto. El pasado 22 de agosto se clausuró el I Campus Fundación Iker Casillas, celebrado en Conil, y contó con la presencia del ex jugador del Real Madrid para hacer entrega de los diplomas.

Alrededor de 140 menores participaron en esta edición de una experiencia única, donde han contado con las indicaciones de técnicos profesionales, han realizado entrenamientos, actividades lúdicas y, sobre todo, han fomentado la convivencia y el compañerismo en el área deportiva. Además, Iker Casillas se dirigió a ellos para destacar como este campus, además de fomentar el deporte, enseña a convivir y disfrutar de la amistad. “No solo se trata de jugar al fútbol, sino de compromiso y convicción”.

El sabor auténtico de La Janda

Aprovechando su paso por Conil, Iker Casillas ha encontrado tiempo para disfrutar de la gastronomía y el buen ambiente de la costa de Cádiz. En esta ocasión el ex portero eligió el restaurante Malavaca, situado en Pago Zahora, en el Carril de Mangueta (Barbate), especializado en carnes y pescados a la brasa. Ha sido el propio restaurante el que ha compartido la fotografía de Iker Casillas junto a Antonio Rivera, el chef ejecutivo de Malavaca.

Iker Casillas en Malavaca / Malavaca

El restaurante Malavaca es el sabor que la faltaba a Zahora. Es un proyecto joven que ha llegado para quedarse. "Contamos con horno de leña tradicional para nuestras pizzas artesanas y utilizamos exclusivamente productos de máxima calidad. Nuestra carta combina lo mejor de la cocina mediterránea con un enfoque rústico y contemporáneo, ideal para los amantes del buen comer. Además, ofrecemos una amplia selección de vinos cuidadosamente elegidos para maridar a la perfección con cada plato", aseguran desde el establecimiento.

La carta encuentra el equilibrio perfecto entre la huerta, el mar y la tierra. Arranca con entrantes como jamón ibérico, caña de presa o la selección de quesos de la sierra de Cádiz. También hay un espacio para los amantes de los productos de la huerta, encontrando opciones como verduras de temporada al horno de carbón, ensaladilla de berenjenas asadas o alcachofas en dos cocciones. En su carta también están presentes los pescados y, cómo no podía ser de otra forma, el atún rojo de almadraba. Aunque el gran atractivo son sus carnes a la brasa.