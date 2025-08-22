Jorge, un turista sobre el restaurante de Cádiz mejor valorado en Tripadvisor: “En el paraíso de la fritura hay un oasis para la carne"

Para muchos el paraíso gaditano se encuentra en las playas, pero para otros en los fogones. La gastronomía de Cádiz es el gran atractivo para todos aquellos que eligen la provincia como destino para sus vacaciones. Tabernas con solera, bares, ultramarinos, restaurantes para todos los bolsillos… decantarse por solo uno de ellos es tarea difícil.

Sin embargo, en Cádiz hay un restaurante que es el mejor valorado en Tripadvisor. Jorge, un turista que se decantó por él para cenar con su familia lo tuvo claro: “En el paraíso de la fritura hay un oasis para la carne”. Y es que, Asador Puntaparrilla presume de excelencia en esta plataforma de viajes más grande del mundo, donde los usuarios pueden encontrar opiniones y reseñas de alojamientos, restaurantes o experiencias.

Este restaurante se encuentra en la capital gaditana, concretamente en el paseo marítimo 32, esquina Glorieta de Cortadura. Cosas de Comé señala que "Puntaparrilla fue uno de los primeros restaurantes de Cádiz dedicados a la carne a la parrilla". Puesto en marcha en 1991 por el grupo Fogón de Mariana, una firma de San Fernando fundada por Juan Bey, que cuenta con restaurantes repartidos por Chiclana, Cádiz, Jerez y San Fernando. La carne juega un papel esencial en todos ellos, pero en Asador Puntaparrilla los amantes de la carne encontrarán el paraíso que estaban buscando, pues el local funciona como asador y en su expositor hay varios cortes de vacuno y también de cerdo ibérico.

En su carta podrás descubrir que se hacen al horno cochinillos ibéricos, corderos lechales y pollos de campo, entre otros manjares. Sus guarniciones y la estética de los platos están muy cuidada. Además, no solo tienen carnes, también puedes encontrar ensaladas, revueltos, croquetas, chacinas o quesos. La experiencia de quienes lo han probado avalan la calidad y excelencia de este asador de carnes frente al mar.