Comer chicharrones gratis es posible en este municipio de Cádiz: se repartirán más de 170 kilos

En Chiclana la vida se saborea diferente. Su producto estrella: el chicharrón, está presente en bares, carnicerías y en el mercado de abastos de la ciudad. Pero hay un día en el calendario gastronómico de la ciudad en el que este delicioso manjar se puede consumir gratis.

La Fiesta del Chicharrón celebra su octava edición, consolidándose como una de las citas imprescindibles del verano. Será el próximo miércoles, 27 de agosto, a partir de las 20:30 horas, cuando la plaza de Las Bodegas se convierta en el epicentro gastronómico de la localidad. Durante este día los asistentes podrán degustar de manera gratuita los más de 170 kilos de chicharrón que se repartirán. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de un excelente ambiente, como el que se vivió en anteriores ediciones.

Este año contará con la participación de cinco establecimientos chiclaneros: Carnicería Ariza, Carnicería Francisco Alcántara, Bar Carnicería ‘El Colinero’, Autoservicio José Luis Marco y Carnicería La Blanca Paloma. Además de que se repartirán más de 170 kilos de manera gratuita, los asistentes también podrán observar cómo se elabora este producto por parte de Carnicería Blas Muñoz.

Además, toda la velada estará amenizada por la artista Anabel Rivera, con su espectáculo "Per-versiones flamencas", quien contará con Miguel Catumba como artista invitado, así como del trío Bahía Azul.