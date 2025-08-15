‘El Chat GPT de la gastronomía’ te descubre 20 restaurantes de Roche, Novo Sancti y Chiclana para comer
El chef Jorge Berzosa, a través de su Instagram, lanza esta serie de recomendaciones gastronómicas si quieres disfrutar de una buena comida en estos sitios de la costa gaditana
Si no sabes donde ir a comer durante este mes de agosto, no te preocupes porque ‘El Chat GPT de la gastronomía’ te descubre estos 20 restaurantes repartidos por Roche, Novo Sancti Petri y Chiclana para comer de categoría.
El experto no es otro que el chef malagueño Jorge Berzosa que, a través de su Instagram @nationalgeorgegraphic, donde tiene casi 45.000 seguidores, ha lanzado un extenso listado de recomendaciones por si quieres disfrutar de la gastronomía de estos rincones de la costa gaditana. Además de estos restaurantes, ha señalado que “hay mucho chiringuito en plena playa, que se come decentemente, pero sin destacar ninguno por su gastronomía, puede ser otra opción para añadir”.
20 restaurantes repartidos entre Roche, Novo, Sancti Petri-Chiclana
ROCHE
- Timón de Roche: Marinera
NOVO SANCTI PETRI
- Cuartel del Mar: Mediterránea (Atardecer)
- Atunante: Royal Hideaway- Atún
- Entrevientios: Meliá - Mediterránea
- Alevante: Meliá - Creativa
- Cataria: Iberostar - Parrilla Marinera
- Cachito Novo: Marinera
- La Galería de Paco: Marisquería
SANCTI PETRI-CHICLANA
- Los Pescadores Bellamar: Pescaito
- Vida Padre: Mediterránea Moderna
- Santorini: Chiringuito Mediterránea
- Atrípiko: Tapas Colombiana
- Manguita: Marisquería
- El Árbol: Tapas
- Venta el Pino: Desayuno - Andaluza
- Atenas Playa: Mediterránea
- Bajo Guía: Pescaito
- Bar Club Naútico: Marinera
- La Casa del Farero: Marinera
INTERIOR
- Venta José Mari: Pescaito
- Venta Melchor: Mediterránea - Atún Rojo
