‘El Chat GPT de la gastronomía’ te descubre 20 restaurantes de Roche, Novo Sancti y Chiclana para comer

Si no sabes donde ir a comer durante este mes de agosto, no te preocupes porque ‘El Chat GPT de la gastronomía’ te descubre estos 20 restaurantes repartidos por Roche, Novo Sancti Petri y Chiclana para comer de categoría.

El experto no es otro que el chef malagueño Jorge Berzosa que, a través de su Instagram @nationalgeorgegraphic, donde tiene casi 45.000 seguidores, ha lanzado un extenso listado de recomendaciones por si quieres disfrutar de la gastronomía de estos rincones de la costa gaditana. Además de estos restaurantes, ha señalado que “hay mucho chiringuito en plena playa, que se come decentemente, pero sin destacar ninguno por su gastronomía, puede ser otra opción para añadir”.

20 restaurantes repartidos entre Roche, Novo, Sancti Petri-Chiclana

ROCHE

Timón de Roche: Marinera

NOVO SANCTI PETRI

Cuartel del Mar: Mediterránea (Atardecer)

Atunante: Royal Hideaway- Atún

Entrevientios: Meliá - Mediterránea

Alevante: Meliá - Creativa

Cataria: Iberostar - Parrilla Marinera

Cachito Novo: Marinera

La Galería de Paco: Marisquería

SANCTI PETRI-CHICLANA

Los Pescadores Bellamar: Pescaito

Vida Padre: Mediterránea Moderna

Santorini: Chiringuito Mediterránea

Atrípiko: Tapas Colombiana

Manguita: Marisquería

El Árbol: Tapas

Venta el Pino: Desayuno - Andaluza

Atenas Playa: Mediterránea

Bajo Guía: Pescaito

Bar Club Naútico: Marinera

La Casa del Farero: Marinera

INTERIOR