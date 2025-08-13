El nuevo rooftop de Conil para vivir la música en directo con los atardeceres más espectaculares de Cádiz

En un enclave paradisíaco de Conil de la Frontera, donde el viento salino acaricia la piel y el horizonte se tiñe de ámbar al atardecer, ha nacido un lugar que promete convertirse en el epicentro del ocio más auténtico y relajado de la costa gaditana.

Nos referimos a Tavira Rooftop Bar, un refugio elevado ubicado en la azotea de Daia Slow Beach Hotel Conil, donde la música local se mezcla con el murmullo del Atlántico; y la luz del ocaso convierte cada copa y cada nota en un instante para recordar. Su terraza con piscina está siendo este verano un punto de encuentro para quienes buscan un final de día que despierta todos los sentidos.

La banda sonora de los atardeceres de Cádiz

En Tavira Rooftop Bar, cada tarde es un viaje musical por Andalucía. Así, el cantautor barbateño Sebastián Benítez llena el aire de melodías que nacen del flamenco y se entrelazan con el pop, el funk y el jazz; mientras que Nela & Chorvi, también originarios de Barbate, unen la fuerza de la experiencia con la frescura de la juventud en un flamenco que late con pasión. Por su parte, las noches que actúa Mario Lavega, su arte despliega una versatilidad que le permite saltar de una balada íntima al ritmo más vibrante del pop andaluz. Al concluir los conciertos, DJs como The L4NDSCAP3R o Alec Roid toman el relevo cada día para transformar la terraza en un paisaje sonoro perfecto de música electrónica, que alarga la magia del ocaso hasta la noche.

Al caer el sol podrás disfrutar de música en directo con estas espectaculares vistas / Daia Slow Beach Hotel

En agosto los conciertos comienzan a las 20:00 horas, acompañando la lenta caída del sol, y en septiembre se adelanta una hora. La energía de Tavira Rooftop Bar se mantiene viva hasta las 23:00 horas, cuando el crepúsculo se retira y la fogata que impregna de calidez la noche se apaga.

Cócteles de autor y sushi frente al mar

La experiencia en Tavira Rooftop Bar no se limita al oído y la vista, sino que también seduce al paladar. El laureado mixólogo Diego Cabrera, referente internacional, firma una carta de creaciones que huelen a trópico pero saben a verano andaluz. Así, el “Daia Spritz”, con Aperol, vino blanco de Cádiz, licor de sauco y espumoso Toto Barbadillo, es pura frescura en copa; y el “Cliff Tikki”, con ron especiado, amontillado y notas cítricas, evoca a las playas del sur. Pero si hay un cóctel que está triunfando este verano es “La Gaditana”, con gin, mandarina y sirope de romero, que rinde homenaje a la tierra que lo ha visto nacer.

Podrás disfrutar de cócteles de autor y sushi frente al mar / Daia Slow Beach Hotel

A nivel gastronómico, la carta creada por el chef Carlos Navarro, subcampeón de los Japanese Culinary Arts Awards de 2024, muestra cómo preparar sushi es un auténtico arte. Así, el “Maki de salmón crujiente con mayo de eneldo y sésamo kimchee” se disfruta casi como una puesta de sol: lentamente; y el “Totopo de atún rojo aliñado con cebolleta japonesa” sorprende con su textura y sabor. Por su parte, el “Ceviche de lubina sobre lima, con leche de tigre y cilantro”, aporta un frescor perfecto para las tardes de verano. Y para los que buscan delicias a compartir, el “Tavira Sunset Platter” reúne lo mejor de la carta para acompañar un cóctel mientras el cielo se apaga.

Un ritual que nunca es igual

Visitar Tavira Rooftop Bar es rendirse a un ritual: llegar con la luz dorada, dejarse envolver por la música, brindar mientras el sol desaparece y quedarse hasta que las estrellas alumbran el firmamento y la luna conquista al sol. Es una experiencia que habla de Cádiz en todas sus facetas: la del arte, la de la gastronomía y la de la cultura del mar.

Con su terraza de diseño, su piscina, su cuidada programación y esa ubicación privilegiada sobre la costa de Conil de la Frontera, Tavira Rooftop Bar invita a quienes aman la vida a vivirla despacio, disfrutando de cada detalle. Porque aquí, cada atardecer es distinto, pero todos dejan huella.