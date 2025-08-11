La terraza de Cádiz con Solete Repsol que tiene cócteles de autor para disfrutar de una pausa lejos del ruido de la ciudad

En el corazón de Cádiz hay un rooftop donde nunca antes se había saboreado la pausa como hasta ahora. Se trata de la terraza de la cuarta planta del Hotel Olom, situado en plena plaza de la Catedral de Cádiz, y desde donde casi podrás tocar este monumento insigne de la trimilenaria con la punta de los dedos.

Aleph (“pausa” en fenicio) está de enhorabuena porque ha sido distinguido con un Solete de la Guía Repsol y, además, ha diseñado una nueva carta de cócteles para sorprender a todos aquellos que necesiten un refugio donde alejarse del ruido diario.

Una selección de trece cócteles forma un concepto único en su nueva carta: un recorrido por la infancia de Susana Gordillo, mixóloga de Aleph que, además, quedó entre las cinco finalistas del Concurso Carajillo 43 en Madrid Fusión 2025 con su propuesta “carajillo gaditano”.

Cócteles con sabor a Cádiz

Cada una de las propuestas de esta nueva carta de cócteles rinde homenaje a los sabores y las experiencias que Susana Gordillo recuerda de su niñez en el casco histórico de Cádiz, reinterpretados con creatividad y técnica. Entre ellos, destaca La Guapa: servido en el clásico vaso blanco de chocolate caliente para llevar y acompañado de un crujiente de churro. A primera vista parece un chocolate con churros de toda la vida, pero esconde un cóctel sorprendente con Pedro Ximénez, Brugal 1888, cordial de canela y vainilla y espuma de chocolate. También encontrarás creaciones igual de sorprendentes, como:

Sesión de las 5: con sirope de palomitas en homenaje al cine El Palillero.

con sirope de palomitas en homenaje al cine El Palillero. Colorá: que fusiona bourbon y manteca colorá, presentado con un chicharrón cítrico.

que fusiona bourbon y manteca colorá, presentado con un chicharrón cítrico. Mi Barrio, La Viña: que combina mezcal y manzanilla con el toque inconfundible de las zanahorias aliñás.

De izquierda a derecha: Abuela María, Genovés y Sesión de las 5 / Diego Periñán

La Abuela María: con brandy de canela y arroz tostado, Tía María y espuma de arroz con leche. Una creación que le recuerda al postre que preparaba su abuela.

con brandy de canela y arroz tostado, Tía María y espuma de arroz con leche. Una creación que le recuerda al postre que preparaba su abuela. Genovés: con Roku, lima, cordial de romero, hinojo y menta, que hace alusión al Parque Genovés.

con Roku, lima, cordial de romero, hinojo y menta, que hace alusión al Parque Genovés. La Barraca: un mocktail de llave ácida, ptazetas, lima, albahaca y kombucha de frutos rojos.

Aleph escribe un nuevo capítulo

Con el Solete de Repsol se abre una nueva etapa para este espacio sofisticado con azotea y piscina junto en frente de la Catedral de Cádiz. Este distintivo de la Guía Repsol premia a los lugares con encanto especial y alma propia. Este galardón reconoce no solo la propuesta gastronómica y de coctelería, sino también la experiencia completa que ofrecemos: un espacio cuidado al detalle, un equipo apasionado y un ambiente que invita a quedarse.

Su nueva identidad lo convierte en un espacio de oasis en las alturas, fresco y con vistas únicas a la Catedral / Diego Periñán

Esta terraza se ha renovado por partida triple, no solo por el estreno de esta distinción, también por su nueva carta de cócteles y el estreno de una nueva identidad visual: una paleta de verdes suaves que, junto con la vegetación que nos rodea, convierten nuestro espacio en un auténtico oasis en las alturas, fresco y con vistas únicas a la Catedral.

Shaker Fest – Agosto con sabor a cóctel

Durante el mes de agosto la terraza Aleph se convierte en el epicentro de la mixología nacional. Cada viernes de agosto, un bar invitado llega desde distintos puntos de España para agitar la noche con creaciones únicas, sabores que viajan y mucho talento detrás de la barra. Esta cita tendrá lugar a partir de las 23:00 horas y será con entrada libre.