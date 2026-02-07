Luto en el Cádiz CF: fallece Manolín Bueno

Manolín Bueno posa con las camisetas del Real Madrid y el Cádiz en la vieja Tribuna del estadio.

El fútbol español y el Cádiz CF pierden a Manuel Bueno Cabral 'Manolín Bueno', fallecido este sábado a los 86 años de edad. La familia ha confirmado el fatal desenlace de uno de los jugadores nacidos del equipo amarillo que tuvo un recorrido más sonado en el balompié nacional.

Criado junto a un campo de fútbol por el vínculo del padre al club, primero viviendo en el viejo Mirandilla y después en el Ramón de Carranza, el extremo nacido en Sevilla el 5 de febrero de 1940 se hizo futbolista en el Cádiz CF, donde militó una temporada (1958-59), en Segunda División, antes de dar el salto al Real Madrid, donde permaneció nada menos que 12 años. El Sevilla y el Balón de Cádiz -equipo en el que también empezó a hacer 'ruido'- fueron sus destinos finales antes de su retirada.

Vivió una gran trayectoria en el Real Madrid a pesar de tener por delante en su posición a Paco Gento, aunque no resta un ápice de mérito a su palmarés: ocho Ligas, dos Copas del Generalísimo, dos Copas de Europa y una Intercontinental.

Pasó por los banquillos de la cantera del Cádiz CF y fue presidente de la Asociación de Veteranos en sus últimos años más cercano al día a día de la entidad.

Manolín Bueno demostró siempre que pudo su habilidad para el regate, su técnica en el control y facilidad para asistir a los compañeros. Durante 12 temporadas se ganó un hueco en la historia madridista y enamoró con su calidad a la afición. No jugó tanto como otras leyendas madridistas debido a que coincidió con el increíble Paco Gento.

Hijo de futbolista, su padre, Manuel Bueno Fernández, fue portero del Sevilla en Primera División. Durante su etapa de madridista, Manolín fue convocado con la selección española en una ocasión, aunque no llegó a debutar.