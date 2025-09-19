Este es el pequeño pueblo de Cádiz que te sorprenderá este otoño con sus propuestas culturales

Si el verano de Medina Sidonia ha sido pletórico, espera a conocer la programación cultural para este otoño. Teatro, literatura, música, magia, poesía, arqueología, talleres y actividades familiares son algunas de las propuestas culturales que el Ayuntamiento de Medina Sidonia ha incluido en esta nueva temporada. Toma nota de todo lo que te espera los meses de octubre y noviembre:

20 de septiembre a las 19:30 horas. El Rámper. Jesús Bienvenido. Teatro Miguel Mihura Álvarez.

Teatro Miguel Mihura Álvarez. Del 3 al 13 de octubre. Feria del libro en plaza de España.

4 de octubre a las 19:00 horas. Grupo de Habaneras. Círculo de artesanos de Sanlúcar. Día del Mayor. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Invitaciones: Oficina de Turismo.

Círculo de artesanos de Sanlúcar. Día del Mayor. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Invitaciones: Oficina de Turismo. 5 de octubre de 11:00 a 13:00 horas. Arqueólog@s por un día. Albanta Educación. Museo Arqueológico Municipal. Taller de arqueología para niños entre 6 y 14 años. Inscripción previa al Whatsapp 638982463.

Albanta Educación. Museo Arqueológico Municipal. Taller de arqueología para niños entre 6 y 14 años. Inscripción previa al Whatsapp 638982463. 11 de octubre a las 19:00 horas. Tuyo Cid. Malaje Solo. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Obra de teatro humorística. Invitaciones: oficina de turismo.

Teatro Miguel Mihura Álvarez. Obra de teatro humorística. Invitaciones: oficina de turismo. 18 de octubre a las 19:00 horas. Cantando bajo la magia. Luigi Ludus. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Espectáculo de magia para toda la familia. Invitaciones: oficina de turismo.

Teatro Miguel Mihura Álvarez. Espectáculo de magia para toda la familia. Invitaciones: oficina de turismo. 24 de octubre a las 12:00 horas. Las Huellas del Camino de Antonio Machado. Juan Luis Pineda. Biblioteca Pública ‘Antonio Cabrera’. Música y Poesía. Actividad para IES.

Juan Luis Pineda. Biblioteca Pública ‘Antonio Cabrera’. Música y Poesía. Actividad para IES. 24 de octubre a las 18:30 horas. Descubrir el papel. Biblioteca pública ‘Antonio Cabrera’. Taller de manualidades con papel. Inscripción previa al Whatsapp 638982463.

Taller de manualidades con papel. Inscripción previa al Whatsapp 638982463. 25 de octubre a las 20:00 horas. Mujeres al borde de un ataque de ópera. Tántrico Teatro. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Invitaciones: oficina de turismo.

Actividades en noviembre