Este es el pequeño pueblo de Cádiz que te sorprenderá este otoño con sus propuestas culturales
Medina Sidonia incluye una temporada cultural muy completa con teatros, literatura, música, magia, poesía, arqueología y talleres
Fue el primer pueblo de Cádiz en ser uno de los más bonitos de España y hoy es uno de los más visitados de la provincia
Si el verano de Medina Sidonia ha sido pletórico, espera a conocer la programación cultural para este otoño. Teatro, literatura, música, magia, poesía, arqueología, talleres y actividades familiares son algunas de las propuestas culturales que el Ayuntamiento de Medina Sidonia ha incluido en esta nueva temporada. Toma nota de todo lo que te espera los meses de octubre y noviembre:
- 20 de septiembre a las 19:30 horas. El Rámper. Jesús Bienvenido. Teatro Miguel Mihura Álvarez.
- Del 3 al 13 de octubre. Feria del libro en plaza de España.
- 4 de octubre a las 19:00 horas. Grupo de Habaneras. Círculo de artesanos de Sanlúcar. Día del Mayor. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Invitaciones: Oficina de Turismo.
- 5 de octubre de 11:00 a 13:00 horas. Arqueólog@s por un día. Albanta Educación. Museo Arqueológico Municipal. Taller de arqueología para niños entre 6 y 14 años. Inscripción previa al Whatsapp 638982463.
- 11 de octubre a las 19:00 horas. Tuyo Cid. Malaje Solo. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Obra de teatro humorística. Invitaciones: oficina de turismo.
- 18 de octubre a las 19:00 horas. Cantando bajo la magia. Luigi Ludus. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Espectáculo de magia para toda la familia. Invitaciones: oficina de turismo.
- 24 de octubre a las 12:00 horas. Las Huellas del Camino de Antonio Machado. Juan Luis Pineda. Biblioteca Pública ‘Antonio Cabrera’. Música y Poesía. Actividad para IES.
- 24 de octubre a las 18:30 horas. Descubrir el papel. Biblioteca pública ‘Antonio Cabrera’. Taller de manualidades con papel. Inscripción previa al Whatsapp 638982463.
- 25 de octubre a las 20:00 horas. Mujeres al borde de un ataque de ópera. Tántrico Teatro. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Invitaciones: oficina de turismo.
Actividades en noviembre
- 7 de noviembre a las 20:00 horas. Jornadas europeas de patrimonio. La arquitectura tradicional de Medina Sidonia: conocer para valorar y proteger. José María Calderón Muñoz. Arquitecto. Sala Cultura Calle Muro.
- 8 de noviembre a las 20:00 horas. Autorretrato de un joven capitalista español. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Invitaciones: oficina de turismo.
- 9 de noviembre a las 12:00 horas. Arqueología de género. Albanta educación. Museo Arqueológico Municipal. Taller de arqueología sobre la historia de las mujeres. Inscripción previa al Whatsapp 638982463.
- 15 de noviembre a las 17:00 horas. Planetario portátil. La ciudad de las estrellas. Sala Cultura Calle Muro. Inscripción previa al Whatsapp 638982463.
- 20 de noviembre a las 18:00 horas. Miel Sierra de Cádiz. Restaurante La Divina. Museo Etnográfico Municipal. Taller elaboración de Miel. Adultos. Inscripción previa al Whatsapp 638982463.
- 22 de noviembre a las 20:00 horas. Tal como As Nubes. Beatriz Martínez E Langarika. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Música folclórica gallega y celta. Invitaciones: oficina de turismo.
- 28 de noviembre a las 20:00 horas. Círculo Voz y Arpa. Abigail R. Horro. Teatro Miguel Mihura Álvarez. Invitaciones: oficina de turismo.
También te puede interesar
Lo último