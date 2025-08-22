Este pequeño pueblo con vistas a la Bahía de Cádiz vivirá una noche de carnaval, visita gratuita a sus monumentos y una verbena

¿Quién dijo que en un pueblo no hay nada que hacer? Desde luego no es el caso de Medina Sidonia, el pueblo de Cádiz que cuenta con joyas históricas y patrimoniales que se podrán visitar de manera gratuita este viernes, 22 de agosto, con motivo de sus Noches Blancas.

Aún quedan días para exprimir agosto y este fin de semana se presenta con numerosos planes en este pueblo de Cádiz. Todos los viernes, hasta el 29 de agosto, podrás conocer de manera gratuita sus monumentos de 19:00 a 01:00 horas. Será una oportunidad para adentrarte en el museo arqueológico, la calzada romana, museo etnográfico y el espacio arqueológico del castillo. Además de visitar estos espacios arqueológicos e históricos, este viernes a las 20:00 y 22:00 horas podrás participar en la ‘Píldora patrimonial: Torreón Doña Blanca’, de la mano de uno de los guías locales.

Noche de carnaval en Medina Sidonia

La plaza de España acogerá también este viernes, 22 de agosto, a las 21:30 horas, la Noche de Carnaval. El público podrá disfrutar de las actuaciones de Las Ratas, de Jesús Bienvenido que se llevó el Primer Premio Comparsas en el COAC 2025. También participarán Los Cagones de Manolín Santander, José Manuel Sánchez Reyes y Juan Pérez, Semifinalistas en el COAC 2025; y Los Cleriguillos, comparsa antología de Cádiz.

Verbena popular en el barrio Santa María

La noche del sábado 23 de agosto estará marcada por una tradicional cita que llenará de música, gastronomía y diversión el barrio de Santa María. Se trata de la XXXII Verbena Popular y tendrá lugar en la plaza de la Iglesia Mayor. Durante el día, desde las 13:00 horas, habrá degustación de sardinas y paella en un ambiente popular y festivo. Mientras que, a partir de las 22:00 horas, la música comenzará a sonar con la actuación de Tamara Beardo, el grupo de baile Body Perfect de Marisa Nieto, el grupo de baile flamenco de Sara Sánchez y la animación y cante de Raúl Muñoz.