Fue el primer pueblo de Cádiz en ser uno de los más bonitos de España y hoy es uno de los más visitados de la provincia

Hace más de diez años, exactamente en 2014, cuando Vejer de la Frontera fue reconocido con la certificación de Pueblo más Bonito de España. Un título que ostenta con orgullo y que solo aquel que visita este pueblo de Cádiz puede comprobar por sí mismo que no le falta razón.
Pasear por sus románticas e históricas calles te llevará a descubrir los vestigios de la ocupación árabe y el rico patrimonio artístico y cultural de sus monumentos. Y, como el próximo 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, Vejer se une a esta efeméride para que puedas disfrutar de un amplio programa de actividades, organizado por la delegación municipal de Turismo, dirigida por la concejala Dominika Paradiso.
La programación incluye reconocimientos, espectáculos, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas en distintos espacios culturales de Vejer. Este amplio programa por el Día Mundial del Turismo se desarrollará del 25 de septiembre al 1 de octubre.
Programación Día Mundial del Turismo en Vejer
- 25 de septiembre. Celebración del acto institucional del Día Mundial del Turismo. En este acto se hará entrega del Premio Local de Turismo “Ciudad de Vejer” a la Venta Pinto, y se reconocerá la trayectoria profesional de Francisco Doncel-Moriano, (Elmuro Vejer), a Manuel Sánchez Pazos (vejer-by-manuel.com) y a la "Asociación de Escuelas de Surf Vejer Costa – El Palmar". Ese mismo día se inaugurará el Centro cultural 'Raíces vejeriegas' y se podrá disfrutar de la actuación “Deja a la muchacha que baile”, a cargo del cantaor Diego de Gloria y de la bailaora Paca Rodriguez.
- 26 de septiembre, entrega de premios del I Concurso de Fotografía y Vídeo Corto de Vejer, en el Museo de Historia de Vejer a las 19:00 horas. Posteriormente, a las 20:00 horas, tendrá lugar el espectáculo flamenco "Deja a la muchacha que baile" a un precio especial de 10€ en el Centro Cultural La Ventolera Vejer
- 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. Jornada de puertas abiertas en los Museos de Vejer y en el Castillo. Museo de Costumbres // Museo de Historia de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. El Castillo abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. También habrá una visita guiada a la Fundación Montenmedio Contemporánea a las 10:30 horas, por 5 euros y reserva previa en: reservas@fundacionnmac.org
- 28 de septiembre. Jornada de puertas abiertas en el Castillo, con visitas guiadas a cargo del Grupo Scout 'Edén 309', de 11:00 a 14:00 horas. También se realizará una ruta ornitológica guiada gratuita a cargo de Birding Tarifa. (imprescindible reserva previa). De 09:00 a 13:30 horas.
- 1 de octubre. Conmemoración del Día de los Pueblos más Bonitos de España. Destaca el izado de bandera en el balcón del Ayuntamiento y la lectura del manifiesto de Los Pueblos Más Bonitos de España en Radio Vejer. Para completar la jornada, se celebrará una ruta guiada y cata de vinos locales a cargo de la empresa Explore La Tierra, también gratuita con reserva obligatoria. De 11:00 a 13:30 horas.
