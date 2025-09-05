Seis ventas de Cádiz para desayunar a lo grande y barato: “Las tostadas son más grandes que una mano”

Para empezar el día con alegría y mucha energía no basta con haber dormido bien. Una gigantesca tostada, acompañada de zurrapa o de una buena manteca, parece ser el motivo más que suficiente para provocar una curva en tu sonrisa desde bien temprano. Y quien ha desayunado en alguna de las ventas de Cádiz conoce esta sensación.

El creador de contenido @jesusansal ha publicado un vídeo en sus redes sociales haciendo un recorrido por el Top 5 de los mejores desayunos de la provincia de Cádiz, haciendo mención especial aparte a una venta en Jerez.

Venta de Los Monteros (Medina Sidonia)

En el ranking de los mejores desayunos de la provincia de Cádiz para este creador de contenido está la venta de los Morteros, en Medina Sidonia. “Tostadas ilimitadas con café y te ponen un montón de manjares de cosas de aquí típicas", señala. Todo ellos por un precio de 3,20 euros. Entre los manjares que puedes acompañar a la tostada están la manteca colorá, patés, zurrapa, tomate, aceite o embutidos.

Venta El Soldao (Los Badalejos)

En el segundo puesto está la venta El Soldado, en Los Badalejos. El precio es de 3,10 euros e incluye un café y dos tostadas, además de un amplio surtido de productos para untar, desde patés hasta zurrapa o tomate natural, como sucede con Los Monteros.

Venta Pinto (Vejer)

El bronce se lo lleva la Venta Pinto, donde "lo más clásico aquí es el bocadillo de lomo en manteca con huevo frito”, apunta el influencer. Además, este desayuno de categoría cuenta con un Solete de Repsol. El bocadillo tiene un precio de 6,20 euros y las tostadas de pan de pueblo con manteca colorá o paté de jamón (elaborado por ellos) cuesta 3,70 euros.

Venta Paquete (Puerto Real)

La Venta Paquete es una de las más reconocidas de Puerto Real. Se encuentra en cuarta posición en el ranking del influencer y destaca por el tamaño de sus tostadas, "más grandes que una mano". El café, la tostada y un gran surtido de productos tiene un precio de 3 euros.

Venta Candela (Medina Sidonia)

Si hay que hablar del tamaño de las tostadas, probablemente la Venta Candela destaque entre todas ellas. Así lo ha demostrado el influencer mostrando que el tamaño de la rebanada de pan presenta la misma medida que su antebrazo. "Se han pasado el juego de las tostadas", asegura el creador de contenido. Aquí podrás desayunar por 2,80 euros, incluyendo café y una gran variedad de productos.

Venta El Pollo II (Jerez de la Frontera)

Fuera del Top 5, el creador de contenido añade un establecimiento extra al ranking provincial. La Venta El Pollo II, en Jerez de la Frontera, se lleva una mención especial por su desayuno de tostada y café por 3,50 euros. Aunque, a diferencia de las demás, en este establecimiento no sirven productos artesanales para untar, cuentan con un mostrador con diferentes opciones para untar en el pan.