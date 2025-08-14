Este gaditano que vive en Holanda saborea las playas de Cádiz así: “Cada vez que escucho la campana meto un brinco”

Vivir en el extranjero no es fácil, más aún si eres de Cádiz. Cuando estás lejos de la provincia echas de menos la familia, amigos, gastronomía, la manera de vivir aquí, su gente y, cómo no, las playas de Cádiz. Así que cuando se está lejos y uno regresa a casa, no puede evitar darse un festín de todas las maravillas que hay en la provincia gaditana.

Esto es lo que le sucede a Jesús Sánchez (@jesusansal), un joven de San Fernando que vive en Holanda y que, a través de sus redes sociales, muestra cosas típicas de Cádiz. Desayunos, meriendas, playas… cada vez que regresa a casa el influencer gaditano se pone las botas.

En esta ocasión ha sido en la playa de La Barrosa, en Chiclana, donde ha pasado un día de playa con amigos. “No hay cosa más pura en Cádiz que unos camarones cocidos”, ha confesado en su vídeo de Instagram, mostrando un cartucho de camarones. Salados y frescos, este es un aperitivo que se despacha en la arena de la playa y que te los puedes comer tan a gusto debajo de tu sombrilla.

“Aquí estamos en La Barrosa y de repente ha venido el Juan jerezano y nos ha vendido un cucurucho de camarones. No hay cosa más pura en todo Cádiz que unos camarones cocidos en la playa. Salaitos, y el cartucho vale 2,50 euros, esto es una tapita antes de comer". Pero por si le supo a poco, llegó la hora de merendar y otra campanita hizo que metiera otro brinco de su silla de playa. "Ahora pasa el de los bollos, el de las bombas de chocolate. Cada vez que escucho la campana meto un brinco".